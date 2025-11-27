Pianeta Milan
Milan, Rabiot su Modric: “Straordinario, mi stupisce per la voglia che ha a 40 anni. Spero …”

Milan, Rabiot su Modric: 'Straordinario, mi stupisce per la voglia che ha a 40 anni. Spero ...'
Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, ha parlato di Luka Modric - fuoriclasse croato classe 1985 giunto insieme a lui in estate in rossonero - nel corso della sua lunga intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi
Adrien Rabiot, centrocampista francese giunto in estate al Milan, è uno dei segreti del Diavolo di Massimiliano Allegri tornato ad alti livelli dopo l'ultima, brutta stagione. Insieme a lui, però, è giunto anche un altro signore della mediana, un certo Luka Modric.

Con il croato, classe 1985, Rabiot ha subito formato una gran coppia in mezzo al campo: i due si intendono, si trovano a meraviglia e, dall'alto della loro classe, tecnica ed esperienza, guidano il Milan di Allegri vittoria dopo vittoria. Si spera, ora, verso grandi risultati.

Rabiot ha parlato di Modric in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, cosa ha detto sull'ex Real Madrid. «È una persona semplice e ama il calcio come un bambino. A centrocampo con lui mi sono trovato bene fin dal primo giorno perché ha qualità, visione di gioco e dà un grande contributo anche in fase di riconquista del pallone, correndo ed entrando deciso quando deve. È un giocatore straordinario che mi stupisce per la voglia che, a 40 anni, mette in campo ogni giorno. Lo ammiro molto: alla sua età spero di avere la stessa passione».

