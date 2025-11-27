Rabiot ha parlato di Modric in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, cosa ha detto sull'ex Real Madrid. «È una persona semplice e ama il calcio come un bambino. A centrocampo con lui mi sono trovato bene fin dal primo giorno perché ha qualità, visione di gioco e dà un grande contributo anche in fase di riconquista del pallone, correndo ed entrando deciso quando deve. È un giocatore straordinario che mi stupisce per la voglia che, a 40 anni, mette in campo ogni giorno. Lo ammiro molto: alla sua età spero di avere la stessa passione».