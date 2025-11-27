Pianeta Milan
Milan, Rabiot: “Nkunku è forte. Sta bene, è motivato. Sono sicuro che appena si sbloccherà …”

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola delle difficoltà incontrate fin qui da Christopher Nkunku nella sua esperienza in rossonero. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha acquistato, per 37 milioni di euro più 5 di bonus e una robusta percentuale su un'eventuale, futura, rivendita, l'attaccante francese Christopher Nkunku dal Chelsea. Finora l'esperienza dell'ex RB Lipsia e PSG con il Diavolo è alquanto deludente: un assist e un gol in 9 partite tra Serie A e Coppa Italia.

Milan, Rabiot su Nkunku: "È arrivato dal Chelsea fuori forma e la Serie A è difficile"

Poco, troppo poco per un giocatore sul quale il club di Via Aldo Rossi ha investito tanto, rinunciando, per lui, all'acquisizione di un centravanti da area di rigore, di peso, come avrebbe voluto il tecnico Massimiliano Allegri. Ma Adrien Rabiot, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha difeso e spronato l'amico e connazionale, che conosce fin dai tempi del PSG.

«È forte e lo ha già dimostrato in passato. Lo conosco perché siamo cresciuti insieme: lui, Mike e io. È arrivato dal Chelsea fuori forma e deve adattarsi a un campionato difficile come la Serie A. Ma ora sta bene fisicamente ed è motivato. Sono sicuro che appena si sbloccherà ...», le parole di Rabiot alla 'rosea' sul numero 18 rossonero.

