Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola delle difficoltà incontrate fin qui da Christopher Nkunku nella sua esperienza in rossonero. Le sue dichiarazioni
Nell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha acquistato, per 37 milioni di euro più 5 di bonus e una robusta percentuale su un'eventuale, futura, rivendita, l'attaccante francese Christopher Nkunku dal Chelsea. Finora l'esperienza dell'ex RB Lipsia e PSG con il Diavolo è alquanto deludente: un assist e un gol in 9 partite tra Serie A e Coppa Italia.
Milan, Rabiot su Nkunku: "È arrivato dal Chelsea fuori forma e la Serie A è difficile"
—
Poco, troppo poco per un giocatore sul quale il club di Via Aldo Rossi ha investito tanto, rinunciando, per lui, all'acquisizione di un centravanti da area di rigore, di peso, come avrebbe voluto il tecnico Massimiliano Allegri. Ma Adrien Rabiot, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha difeso e spronato l'amico e connazionale, che conosce fin dai tempi del PSG.