Anche se alcuni 'rumors' degli ultimi giorni suggeriscono di un Milan pronto a riproporre presto a Maignan un'offerta per il rinnovo, auspicando che l'ottimo rapporto instaurato da 'Magic Mike' con il tecnico Massimiliano Allegri e con il preparatore dei portieri Claudio Filippi lo faccia ritornare sui suoi passi e, alla fine, restare a Milanello anche nelle stagioni a venire.
"Portiere straordinario. Non ce ne sono tanti al mondo forti come lui"—
Di Maignan, decisivo nella vittoria del Milan nel derby di Milano contro l'Inter parando il rigore dell'ex Hakan Çalhanoğlu e, soprattutto, del suo futuro professionale, ha parlato anche l'amico (sono cresciuti insieme nelle giovanili del PSG) e connazionale Adrien Rabiot, che il numero 16 rossonero ha ritrovato nel Milan in questa stagione.
"Domenica è stato eccezionale. Se spero che rinnovi il contratto e resti in rossonero. Si, ovviamente lo spero come lo sperano tutti al Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui - ha detto Rabiot in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in un gruppo che gli vuole bene".
