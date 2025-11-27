Di Maignan, decisivo nella vittoria del Milan nel d erby di Milano contro l' Inter parando il rigore dell'ex Hakan Çalhanoğlu e, soprattutto, del suo futuro professionale, ha parlato anche l'amico (sono cresciuti insieme nelle giovanili del PSG) e connazionale Adrien Rabiot , che il numero 16 rossonero ha ritrovato nel Milan in questa stagione.

"Domenica è stato eccezionale. Se spero che rinnovi il contratto e resti in rossonero. Si, ovviamente lo spero come lo sperano tutti al Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui - ha detto Rabiot in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in un gruppo che gli vuole bene".