Rabiot: “Maignan? Tutti al Milan sperano che rinnovi e che resti. Lui ama la maglia rossonera”

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato dell'amico e connazionale Mike Maignan, suo capitano in rossonero, con cui è cresciuto nelle giovanili del PSG. Come noto, il contratto del portiere andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2026
Si parla molto, in questi giorni, del futuro di Mike Maignan. Il portiere del Milan, classe 1995, andrà infatti in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2026 e, ad oggi, i dialoghi per un eventuale rinnovo dell'accordo sembrano piuttosto freddi.

Milan, quale futuro per Maignan? Rabiot: "Mi auguro che continui qui"

È alta, dunque, la probabilità che Maignan lasci il Milan a parametro zero, con Chelsea e Manchester United in Inghilterra, Bayern Monaco in Germania, Inter e Juventus in Italia pronti a fiondarsi sull'ex estremo difensore di Lille e PSG, che indossa la maglia del Diavolo dal 2021.

Anche se alcuni 'rumors' degli ultimi giorni suggeriscono di un Milan pronto a riproporre presto a Maignan un'offerta per il rinnovo, auspicando che l'ottimo rapporto instaurato da 'Magic Mike' con il tecnico Massimiliano Allegri e con il preparatore dei portieri Claudio Filippi lo faccia ritornare sui suoi passi e, alla fine, restare a Milanello anche nelle stagioni a venire.

"Portiere straordinario. Non ce ne sono tanti al mondo forti come lui"

Di Maignan, decisivo nella vittoria del Milan nel derby di Milano contro l'Inter parando il rigore dell'ex Hakan Çalhanoğlu e, soprattutto, del suo futuro professionale, ha parlato anche l'amico (sono cresciuti insieme nelle giovanili del PSG) e connazionale Adrien Rabiot, che il numero 16 rossonero ha ritrovato nel Milan in questa stagione.

"Domenica è stato eccezionale. Se spero che rinnovi il contratto e resti in rossonero. Si, ovviamente lo spero come lo sperano tutti al Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui - ha detto Rabiot in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in un gruppo che gli vuole bene".

