Ma su chi sta concentrando, il Milan, le proprie attenzioni per questo calciomercato invernale? Secondo il quotidiano torinese, il club di Via Aldo Rossi è su Franculino Giuda Djù, meglio conosciuto come Franculino. L'attaccante classe 2004 della Guinea-Bissau (ma di passaporto portoghese, quindi tesserabile come comunitario), che si sta imponendo all'attenzione degli addetti ai lavori in Danimarca, nelle fila del Midtjylland.
Segna a raffica in Danimarca: nel mirino anche di Roma e Bayern—
Fin qui, per lui, 19 gol e 3 assist in 27 partite stagionali tra campionato danese, coppe nazionali e Europa League. Nel pomeriggio, alle ore 18:45, Franculino giocherà in Italia, contro la Roma, in una gara della Fase Campionato di quest'ultima competizione. Un'occasione importante, per il Milan, per poterlo studiare da vicino.
Il Midtjylland, per lasciarlo partire, chiede 40 milioni di euro: sulle sue tracce anche il Bayern Monaco e la stessa Roma. Qualora il Milan dovesse reputare tale operazione troppo onerosa, potrebbe virare su un altro bomber. In lista, secondo 'Tuttosport', restano Joaquín Panichelli (Strasburgo) all'estero, Artem Dovbyk (Roma) e Mateo Pellegrino (Parma) in Italia.
