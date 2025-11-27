Il Milan ha intenzione di vendere Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001, nel calciomercato invernale e sostituirlo con un attaccante sulla cresta dell'onda, cercato anche dal Bayern Monaco, il cui valore si alza giorno dopo giorno

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in vista della prossima sessione invernale di calciomercato (2 gennaio - 2 febbraio 2026), ha ricordato come i rossoneri vogliano cambiare il proprio centravanti. In lista d'uscita, ovviamente, c'è Santiago Giménez, fermo dallo scorso 28 ottobre per un problema alla caviglia e che nel suo anno in rossonero ha deluso tutte le aspettative.