Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, via Giménez a gennaio: l’obiettivo è questo bomber da 40 milioni. Tre alternative

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, via Giménez a gennaio: l’obiettivo è questo bomber da 40 milioni. Tre alternative

Milan, via Giménez a gennaio: l'obiettivo è questo bomber da 40 milioni. Tre alternative
Il Milan ha intenzione di vendere Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001, nel calciomercato invernale e sostituirlo con un attaccante sulla cresta dell'onda, cercato anche dal Bayern Monaco, il cui valore si alza giorno dopo giorno
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in vista della prossima sessione invernale di calciomercato (2 gennaio - 2 febbraio 2026), ha ricordato come i rossoneri vogliano cambiare il proprio centravanti. In lista d'uscita, ovviamente, c'è Santiago Giménez, fermo dallo scorso 28 ottobre per un problema alla caviglia e che nel suo anno in rossonero ha deluso tutte le aspettative.

Calciomercato Milan, via Giménez e dentro Franculino?

—  

Prelevato dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus nel calciomercato invernale 2025, Giménez - fin qui - ha totalizzato 7 gol e 3 assist in 30 presenze complessive con la maglia rossonera. Su di lui ci sono gli inglesi del West Ham. La partenza del 'Bebote' in direzione Londra, sponda 'Hammers', può garantire al Diavolo gli introiti necessari per piazzare un gran colpo in attacco al suo posto.

LEGGI ANCHE

Ma su chi sta concentrando, il Milan, le proprie attenzioni per questo calciomercato invernale? Secondo il quotidiano torinese, il club di Via Aldo Rossi è su Franculino Giuda Djù, meglio conosciuto come Franculino. L'attaccante classe 2004 della Guinea-Bissau (ma di passaporto portoghese, quindi tesserabile come comunitario), che si sta imponendo all'attenzione degli addetti ai lavori in Danimarca, nelle fila del Midtjylland.

Segna a raffica in Danimarca: nel mirino anche di Roma e Bayern

—  

Fin qui, per lui, 19 gol e 3 assist in 27 partite stagionali tra campionato danese, coppe nazionali e Europa League. Nel pomeriggio, alle ore 18:45, Franculino giocherà in Italia, contro la Roma, in una gara della Fase Campionato di quest'ultima competizione. Un'occasione importante, per il Milan, per poterlo studiare da vicino.

LEGGI ANCHE: Milan, difensore cercasi: Tare e Furlani hanno il nome giusto e ai tifosi piacerà >>>

Il Midtjylland, per lasciarlo partire, chiede 40 milioni di euro: sulle sue tracce anche il Bayern Monaco e la stessa Roma. Qualora il Milan dovesse reputare tale operazione troppo onerosa, potrebbe virare su un altro bomber. In lista, secondo 'Tuttosport', restano Joaquín Panichelli (Strasburgo) all'estero, Artem Dovbyk (Roma) e Mateo Pellegrino (Parma) in Italia.

Leggi anche
Milan, difensore cercasi: Tare e Furlani hanno il nome giusto e ai tifosi piacerà
Milan, puntati gli occhi in Premier League: Bernardo Silva in arrivo? Le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA