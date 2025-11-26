Pianeta Milan
Milan, puntati gli occhi in Premier League: Bernardo Silva in arrivo? Le ultime

Bernardo Silva, classe 1994, conferma la fine della sua avventura al Manchester City di Guardiola dopo ben 8 lunghi anni: Il Milan osserva la situazione, ma non è l'unica squadra...
Alessia Scataglini
La sessione di calciomercato invernale si sta avvicinando, e i club studiano tutte le ipotetiche mosse da compiere. Tra i nomi più discussi del panorama europeo spunta quello di Bernardo Silva, portoghese del Manchester City. In un'intervista recente il portoghese ha parlato del suo percorso con la squadra di Guardiola, riferendo di essere concentrato a chiudere la sua carriera con i lancieri, per poi spostarsi a parlare del suo futuro:

Calciomercato Milan, Bernardo Silva tra Milan e Juventus

"Ho sempre sognato di vincere titoli, ma non avrei mai immaginato di conquistare sei Premier League in otto anni. Il calcio mi ha dato più di quanto potessi immaginare, ma non finisce qui: ho grandi ambizioni e voglio continuare ai massimi livelli. Abbiamo un obiettivo chiaro (a Manchester), e ci batteremo per questo. Poi si vedrà più avanti, senza fare piani a lungo termine. Sono concentrato sulla mia ultima stagione a Manchester City: voglio concludere al meglio, provare a vincere ancora qualcosa con il club che mi ha dato tanto e, successivamente, diventare campione del mondo con la mia nazionale, il sogno di ogni portoghese", ha dichiarato.

Il futuro, quindi, rimane del tutto aperto: ancora Europa o nuove avventure in altri paesi? La risposta a questa domanda ancora non la sappiamo. L'unica cosa che si sa è che, anche dopo il City, il portoghese vuole comunque rimanere ad alti livelli. E perchè non una nuova avventura in Italia? Il Milan di Massimiliano Allegri ha mostrato più e più volte un forte apprezzamento per Bernardo Silva, ma non è l'unica squadra italiana. Al momento, anche la Juventus di Spalletti sembrerebbe essere sul giocatore classe '94.

L'operazione, però, risulta essere molto complessa. Nonostante il contratto sia in scadenza nel giugno del 2026, lo stipendio è il fattore più difficile da superare: il portoghese, al momento, percepisce circa 10.1 milioni di euro netti a stagione. Se il giocatore sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, le due italiane potrebbero andare a fondo. Vedremo l'evolversi della situazione nei prossimi mesi.

