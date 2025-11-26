Il futuro, quindi, rimane del tutto aperto: ancora Europa o nuove avventure in altri paesi? La risposta a questa domanda ancora non la sappiamo. L'unica cosa che si sa è che, anche dopo il City, il portoghese vuole comunque rimanere ad alti livelli. E perchè non una nuova avventura in Italia? Il Milan di Massimiliano Allegri ha mostrato più e più volte un forte apprezzamento per Bernardo Silva, ma non è l'unica squadra italiana. Al momento, anche la Juventus di Spalletti sembrerebbe essere sul giocatore classe '94.
LEGGI ANCHE: Ielpo: "Giménez non esploderà. Maignan fenomeno. Milan-Lazio? Vittoria facile se ..." | ESCLUSIVA
L'operazione, però, risulta essere molto complessa. Nonostante il contratto sia in scadenza nel giugno del 2026, lo stipendio è il fattore più difficile da superare: il portoghese, al momento, percepisce circa 10.1 milioni di euro netti a stagione. Se il giocatore sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, le due italiane potrebbero andare a fondo. Vedremo l'evolversi della situazione nei prossimi mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA