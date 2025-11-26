Calciomercato Milan, Bernardo Silva tra Milan e Juventus

"Ho sempre sognato di vincere titoli, ma non avrei mai immaginato di conquistare sei Premier League in otto anni. Il calcio mi ha dato più di quanto potessi immaginare, ma non finisce qui: ho grandi ambizioni e voglio continuare ai massimi livelli. Abbiamo un obiettivo chiaro (a Manchester), e ci batteremo per questo. Poi si vedrà più avanti, senza fare piani a lungo termine. Sono concentrato sulla mia ultima stagione a Manchester City: voglio concludere al meglio, provare a vincere ancora qualcosa con il club che mi ha dato tanto e, successivamente, diventare campione del mondo con la mia nazionale, il sogno di ogni portoghese", ha dichiarato.