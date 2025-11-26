Milan, Ordine rivela novità sul futuro di Maignan che fanno sognare i tifosi

Differentemente da quanto svelato da Matteo Moretto alcuni giorni fa, il Milan starebbe tentando di riallacciare i rapporti con l'entourage del numero 16. Secondo il giornalista, il club rossonero lavora a fari spenti da diverso tempo per trovare una soluzione in grado di accontentare gli agenti di Maignan . Ordine spiega che una possibilità potrebbe essere un rinnovo di cinque anni che per un portiere di 31 anni "è tutt'altro che malaccio garantendo stabilità oltre che notevole attestato di fiducia".

Nel suo articolo sul quotidiano milanese, Ordine ricorda due figure fondamentali in questa rinascita rossonera di Mike tornato in formato ' Magic '. Primo di tutti viene il suo allenatore Massimiliano Allegri . Dal primo giorno a Milanello, il tecnico livornese ha spinto sulla sua conferma, facendolo sentire di nuovo importante e leader assoluto della squadra. Il rinnovo, infatti, sarebbe una notizia molto positiva soprattutto per Max, che in Mike ha trovato un grande portiere e un grande uomo.

L'altra figura fondamentale è il preparatore dei portieri Claudio Filippi, grazie al quale Maignan è tornato in forma e agile come nei primi anni della sua esperienza rossonera, dimenticando le ultime negative preparazioni con Tony Roberts e Diamantino Figueiredo. Grazie allo specialista arrivato questa estate, Mike è tornato a un livello internazionale, parando nel giro di poche settimane due rigori decisivi a due specialisti dal dischetto come Dybala e Calhanoglu.