Milan, Ordine rivela novità sul futuro di Maignan che fanno sognare i tifosi

Milan, Ordine svela importanti novità sul futuro di Maignan tornato ‘Magic’ nelle ultime settimane

Franco Ordine scrive un articolo sul quotidiano 'Corriere dello Sport' sul portiere del Milan Mike Maignan, tornato protagonista in questa stagione grazie anche al lavoro di Allegri e Filippi. Inoltre, il giornalista fa sperare i tifosi sul rinnovo
La grande vittoria nel derby della Madonnina ricorda una cosa che molti tifosi rossoneri si erano dimenticati: Mike Maignan è uno dei migliori portieri in Italia e in Europa. I due rigori decisivi parati nelle ultime settimane a Paulo Dybala e Hakan Calhanoglu hanno regalato quattro punti al Milan di Massimiliano Allegri ma non solo.

Franco Ordine sul rinnovo di Maignan

Le grandi prestazioni del Nazionale francese hanno riacceso le speranze dei tifosi rossoneri di rivedere l'estremo difensore rossonero rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2026. Il noto giornalista Franco Ordine ha dedicato un articolo sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola sul futuro del portiere ex Lille.

Differentemente da quanto svelato da Matteo Moretto alcuni giorni fa, il Milan starebbe tentando di riallacciare i rapporti con l'entourage del numero 16. Secondo il giornalista, il club rossonero lavora a fari spenti da diverso tempo per trovare una soluzione in grado di accontentare gli agenti di Maignan. Ordine spiega che una possibilità potrebbe essere un rinnovo di cinque anni che per un portiere di 31 anni "è tutt'altro che malaccio garantendo stabilità oltre che notevole attestato di fiducia".

Allegri e Filippi artefici della rinascita di Mike

Nel suo articolo sul quotidiano milanese, Ordine ricorda due figure fondamentali in questa rinascita rossonera di Mike tornato in formato 'Magic'. Primo di tutti viene il suo allenatore Massimiliano Allegri. Dal primo giorno a Milanello, il tecnico livornese ha spinto sulla sua conferma, facendolo sentire di nuovo importante e leader assoluto della squadra. Il rinnovo, infatti, sarebbe una notizia molto positiva soprattutto per Max, che in Mike ha trovato un grande portiere e un grande uomo.

L'altra figura fondamentale è il preparatore dei portieri Claudio Filippi, grazie al quale Maignan è tornato in forma e agile come nei primi anni della sua esperienza rossonera, dimenticando le ultime negative preparazioni con Tony Roberts e Diamantino Figueiredo. Grazie allo specialista arrivato questa estate, Mike è tornato a un livello internazionale, parando nel giro di poche settimane due rigori decisivi a due specialisti dal dischetto come Dybala e Calhanoglu.

