Calciomercato Milan, le ultime news sul possibile rinnovo di Maignan — E, pertanto, per lui, ci sarà sempre spazio nella squadra di Allegri. Già in estate Allegri ha spinto per trattenerlo, quando il portiere si era già messo d'accordo con il Chelsea. Quando, poi, i due club non hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di 'Magic Mike' a Londra, sia il direttore sportivo Igli Tare sia Allegri hanno agito per assicurarsi la sua permanenza almeno per un anno.

Ora, a pochi mesi dalla scadenza del contratto dell'ex Lille e PSG, il Milan si domanda come fare per non perdere Maignan e una grossa mano, per l'appunto, potrà arrivare da Allegri, che con il suo numero 16 ha un feeling speciale. Anche la presenza di Claudio Filippi, preparatore dei portieri con cui il francese si sta trovando molto bene. Per il quotidiano romano, Allegri spera che l'annata positiva, il ritrovato entusiasmo della piazza e del bel rapporto instauratosi con tutti possano servire a convincere il portiere.

Il suo entourage punta alla Premier League. Juventus? Maignan non vorrebbe — Maignan è rimasto scottato dalla vicenda rinnovo dello scorso inverno, quando aveva trovato l'accordo per un nuovo contratto e uno stipendio da 5 milioni di euro. Poi la società ha ritrattato l'offerta dopo qualche prestazione non all'altezza: questa mossa Maignan non l'ha digerita. L'idea dell'entourage di Maignan, ha chiosato il 'CorSport', è di sbarcare in Premier League, con un ingaggio molto più alto di quello che gli darebbe il Milan.

In Inghilterra, però, le grandi squadre sono coperte: potrebbero (ri)nascere delle opportunità con il Chelsea oppure aprirsi una porta con il Manchester United. In Serie A piace alla Juventus, ma lo stipendio è proibitivo e, oltretutto, Maignan non vorrebbe fare uno sgarbo verso i suoi attuali tifosi scegliendo una diretta rivale del Milan.