Maignan-Milan, avanti insieme? Il club vuole giocarsi questa carta per il rinnovo del contratto

Il Milan vuole blindare Maignan: si riaccende l'ipotesi rinnovo. I rossoneri hanno un 'alleato'
Si riaccende - dopo l'ottimo inizio di stagione - l'ipotesi di rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan: i rossoneri non vogliono lasciare nulla di intentato e cercheranno di trattenere il loro portiere e capitano oltre il 2026. Il punto
Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan farà ogni tentativo possibile per trattenere Mike Maignan in rossonero, con il rinnovo del contratto in scadenza altrimenti il prossimo 30 giugno 2026, anche nelle stagioni a venire. Nelle prossime settimane il club di Via Aldo Rossi proverà a ristabilire un contatto proficuo con il suo entourage per evitare la perdita del portiere e capitano a parametro zero.

Il Milan, per il 'CorSport', sta cercando la strada giusta per convincere Maignan a siglare il rinnovo e, in questa 'opera di convincimento', l'allenatore Massimiliano Allegri giocherà un ruolo fondamentale. A Milanello, infatti, il tecnico livornese quasi quotidianamente parla con Maignan. Del presente e anche del futuro, elogiandolo di continuo. Allegri considera Maignan fortissimo, dal valore inestimabile: un leader naturale del suo Milan.

Calciomercato Milan, le ultime news sul possibile rinnovo di Maignan

E, pertanto, per lui, ci sarà sempre spazio nella squadra di Allegri. Già in estate Allegri ha spinto per trattenerlo, quando il portiere si era già messo d'accordo con il Chelsea. Quando, poi, i due club non hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di 'Magic Mike' a Londra, sia il direttore sportivo Igli Tare sia Allegri hanno agito per assicurarsi la sua permanenza almeno per un anno.

Ora, a pochi mesi dalla scadenza del contratto dell'ex Lille e PSG, il Milan si domanda come fare per non perdere Maignan e una grossa mano, per l'appunto, potrà arrivare da Allegri, che con il suo numero 16 ha un feeling speciale. Anche la presenza di Claudio Filippi, preparatore dei portieri con cui il francese si sta trovando molto bene. Per il quotidiano romano, Allegri spera che l'annata positiva, il ritrovato entusiasmo della piazza e del bel rapporto instauratosi con tutti possano servire a convincere il portiere.

Il suo entourage punta alla Premier League. Juventus? Maignan non vorrebbe

Maignan è rimasto scottato dalla vicenda rinnovo dello scorso inverno, quando aveva trovato l'accordo per un nuovo contratto e uno stipendio da 5 milioni di euro. Poi la società ha ritrattato l'offerta dopo qualche prestazione non all'altezza: questa mossa Maignan non l'ha digerita. L'idea dell'entourage di Maignan, ha chiosato il 'CorSport', è di sbarcare in Premier League, con un ingaggio molto più alto di quello che gli darebbe il Milan.

In Inghilterra, però, le grandi squadre sono coperte: potrebbero (ri)nascere delle opportunità con il Chelsea oppure aprirsi una porta con il Manchester United. In Serie A piace alla Juventus, ma lo stipendio è proibitivo e, oltretutto, Maignan non vorrebbe fare uno sgarbo verso i suoi attuali tifosi scegliendo una diretta rivale del Milan.

