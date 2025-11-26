Pianeta Milan
Milan, Giménez può andare via a gennaio: un club inglese sulle tracce del ‘Bebote’

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato invernale, esattamente un anno dopo il suo arrivo dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus. Ecco chi sarebbe sulle tracce del 'Bebote'
Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, potrebbe lasciare il Milan nella sessione invernale di calciomercato, esattamente un anno dopo il suo arrivo dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus. Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, gradirebbe infatti un altro innesto offensivo a gennaio, in quel ruolo: un goleador che faccia fare al suo Diavolo il definitivo salto di qualità nella lotta Scudetto.

Calciomercato Milan, West Ham interessato a Giménez

Giménez, dunque, può lasciare. Ma per andare dove? 'Tuttosport' spiega come il 'Bebote' sia il primo nome sulla lista della spesa del West Ham, che cederà Niclas Füllkrug in questa finestra trasferimenti (ma non andrà al Milan, pure interessato al tedesco, bensì tornerà molto probabilmente in Bundesliga per indossare la maglia del Wolfsburg) e che, pertanto, vuole rimpiazzarlo proprio con il numero 7 del Diavolo.

Gli 'Hammers' hanno sondato già Giménez nel recente passato e, per 'Tuttosport', tra qualche settimana potrebbe andare in scena il più classico dei ritorni di fiamma. Chissà se Giménez, stavolta, accetterà la cessione, dopo che la scorsa estate aveva rifiutato qualsiasi destinazione pur di restare al Milan. E, con questo, ha fatto anche saltare lo scambio già intavolato con la Roma che avrebbe coinvolto Artem Dovbyk. Nella stagione che porta ai Mondiali, però, Giménez ha bisogno di giocare e quindi, stavolta, potrebbe accettare di rimettersi in gioco altrove.

