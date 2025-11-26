Gli 'Hammers' hanno sondato già Giménez nel recente passato e, per 'Tuttosport', tra qualche settimana potrebbe andare in scena il più classico dei ritorni di fiamma. Chissà se Giménez, stavolta, accetterà la cessione, dopo che la scorsa estate aveva rifiutato qualsiasi destinazione pur di restare al Milan. E, con questo, ha fatto anche saltare lo scambio già intavolato con la Roma che avrebbe coinvolto Artem Dovbyk. Nella stagione che porta ai Mondiali, però, Giménez ha bisogno di giocare e quindi, stavolta, potrebbe accettare di rimettersi in gioco altrove.