Poi, a febbraio, il Milan si è tirato indietro: secondo il 'CorSera', rivedendo al ribasso la sua proposta per via dei risultati insoddisfacenti, tanto della squadra quanto del singolo e per lo spettro - poi concretizzatosi - di una stagione senza gli introiti delle coppe europee.

Maignan si è stizzito, si è guardato intorno: aveva trovato un accordo con il Chelsea per volare in Premier League, ma il Milan non ha accettato la proposta dei 'Blues'. Allegri e Claudio Filippi, rispettivamente nuovo allenatore e nuovo preparatore dei portieri del Milan, l'hanno convinto a restare, seppure in scadenza.