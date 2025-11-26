Calciomercato Milan, si riapre la vicenda rinnovo per Maignan?—
Poi, a febbraio, il Milan si è tirato indietro: secondo il 'CorSera', rivedendo al ribasso la sua proposta per via dei risultati insoddisfacenti, tanto della squadra quanto del singolo e per lo spettro - poi concretizzatosi - di una stagione senza gli introiti delle coppe europee.
Maignan si è stizzito, si è guardato intorno: aveva trovato un accordo con il Chelsea per volare in Premier League, ma il Milan non ha accettato la proposta dei 'Blues'. Allegri e Claudio Filippi, rispettivamente nuovo allenatore e nuovo preparatore dei portieri del Milan, l'hanno convinto a restare, seppure in scadenza.
Il ruolo di Allegri, l'insidia dell'Inter—
Il classe 1995, ex Lille e PSG, è tornato ad offrire prestazioni superlative e, per il quotidiano generalista, ora al quarto piano di 'Casa Milan' sono pronti a sedersi di nuovo al tavolo del portiere e del suo entourage per riaprire il dossier del rinnovo. Con Allegri che potrebbe, anche in questo frangente, giocare un ruolo decisivo.
Per il 'Corriere della Sera', la mossa del Milan per trattenere Maignan, oltre che per garantire un futuro sicuro alla porta rossonera, è anche per scongiurare la pericolosa insidia di un nuovo caso Hakan Çalhanoğlu. L'Inter, infatti, già proiettata alla sostituzione di Yann Sommer nella prossima stagione, ha fatto un pensierino a soffiare il capitano transalpino ai cugini rossoneri.
