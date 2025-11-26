Pianeta Milan
Rinnovo Maignan, il Milan torna sui suoi passi: ecco cosa c’è dietro il cambio di strategia

Milan pronto a riaprire il dossier del rinnovo di Maignan: c'è una grande beffa da evitare
Mike Maignan, portiere e capitano del Diavolo di Massimiliano Allegri, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026: i rossoneri potrebbero ripensare ora al rinnovo. Anche perché c'è una brutta insidia all'orizzonte ...
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, sulla trattativa (al momento inesistente) tra il club di Via Aldo Rossi e Mike Maignan, portiere e capitano dei rossoneri di Massimiliano Allegri, per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026.

Come noto, all'inizio di quest'anno solare Milan e Maignan avevano trovato un'intesa per il rinnovo dell'estremo difensore francese fino al 30 giugno 2028 (con opzione su un'ulteriore stagione). Il suo stipendio sarebbe salito da 3,2 a 5,5 milioni di euro netti all'anno, più bonus.

Calciomercato Milan, si riapre la vicenda rinnovo per Maignan?

Poi, a febbraio, il Milan si è tirato indietro: secondo il 'CorSera', rivedendo al ribasso la sua proposta per via dei risultati insoddisfacenti, tanto della squadra quanto del singolo e per lo spettro - poi concretizzatosi - di una stagione senza gli introiti delle coppe europee.

Maignan si è stizzito, si è guardato intorno: aveva trovato un accordo con il Chelsea per volare in Premier League, ma il Milan non ha accettato la proposta dei 'Blues'. Allegri e Claudio Filippi, rispettivamente nuovo allenatore e nuovo preparatore dei portieri del Milan, l'hanno convinto a restare, seppure in scadenza.

Il ruolo di Allegri, l'insidia dell'Inter

Il classe 1995, ex Lille e PSG, è tornato ad offrire prestazioni superlative e, per il quotidiano generalista, ora al quarto piano di 'Casa Milan' sono pronti a sedersi di nuovo al tavolo del portiere e del suo entourage per riaprire il dossier del rinnovo. Con Allegri che potrebbe, anche in questo frangente, giocare un ruolo decisivo.

Per il 'Corriere della Sera', la mossa del Milan per trattenere Maignan, oltre che per garantire un futuro sicuro alla porta rossonera, è anche per scongiurare la pericolosa insidia di un nuovo caso Hakan Çalhanoğlu. L'Inter, infatti, già proiettata alla sostituzione di Yann Sommer nella prossima stagione, ha fatto un pensierino a soffiare il capitano transalpino ai cugini rossoneri.

