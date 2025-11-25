LEGGI ANCHE: La bomba di Pellegatti: "Allegri sta cercando di convincere Maignan". Ecco i dettagli>>>
Come ricorda Calciomercato.com, il Fulham ha chiuso l'accordo con il Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il club, quindi, potrebbe ampiamente rientrare nell'investimento fatto un paio di stagioni fa per l'esterno nigeriano. Al Milan lo spazio per lui sembrerebbe comunque chiuso visto che non si sposerebbe benissimo con il 3-5-2 di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA