Chukwueze sorprende positivamente: il Fulham pronto al riscatto? Ecco quanto spetta al Milan

Calciomercato Milan, Chuwkueze potrebbe essere riscattato in estate dal Fulham? Per il Diavolo potrebbe essere un incasso molto importante. Ecco le cifre
Chukwueze ha lasciato in estate il Milan dopo un'esperienza in rossonero fatta di alti e bassi con qualche spunto importante e tante delusioni. L'esterno nigeriano è partito in prestito con diritto di riscatto al Fulham. In Premier League Chukwueze sta iniziando a mettere in moto il suo corpo con colpi importanti. Se dovesse continuare così è probabile che gli inglesi pensino al riscatto a fine stagione.

Quanto potrebbe guadagnare il Milan da questa operazione? Il Diavolo lo prese dal Villarreal nell'estate del 2023 per una cifra complessiva di circa 28 milioni.

Come ricorda Calciomercato.com, il Fulham ha chiuso l'accordo con il Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il club, quindi, potrebbe ampiamente rientrare nell'investimento fatto un paio di stagioni fa per l'esterno nigeriano. Al Milan lo spazio per lui sembrerebbe comunque chiuso visto che non si sposerebbe benissimo con il 3-5-2 di Allegri.

