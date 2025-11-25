Chukwueze ha lasciato in estate il Milan dopo un'esperienza in rossonero fatta di alti e bassi con qualche spunto importante e tante delusioni. L'esterno nigeriano è partito in prestito con diritto di riscatto al Fulham. In Premier League Chukwueze sta iniziando a mettere in moto il suo corpo con colpi importanti. Se dovesse continuare così è probabile che gli inglesi pensino al riscatto a fine stagione.