Milan, futuro Maignan: Romano smentisce le voci sulla rivale interessata al capitano rossonero

Futuro Maignan, niente Italia nel destino del capitano rossonero. Le ultime
Maignan è tra i protagonisti della stagione rossonera, ma il rinnovo resta fermo. Fabrizio Romano smentisce l'interesse dell'Inter e conferma che il portiere è concentrato sul Milan, nonostante un futuro ancora incerto e sempre più lontano da...
Uno dei protagonisti indiscussi di questo primo segmento di stagione rossonero è senza dubbio Mike Maignan, non solo per le sue grandi prestazioni in campo. Un altro argomento che si lega al capitano del Diavolo è quello riguardo alla sua situazione contrattuale. Il contratto di Mike scade a giugno 2026 e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il suo futuro sembra essere destinato ad essere lontano da Milanello nei prossimi anni.

Fabrizio Romano aggiorna sulla situazione di Mike Maignan

Dopo la grande prestazione nel derby, con annesso rigore decisivo parato all'ex di serata Hakan Calhanoglu, il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del presente, ma soprattutto del futuro del nazionale francese. Ecco le sue parole nel suo ultimo video YouTube.

"A proposito del rinnovo di Maignan, il discorso con il Milan ci risulta assolutamente bloccato. Ma dopo la Juventus sono circolate nelle ultime 24 ore anche indiscrezioni sul desiderio da parte dell'Inter a prendere Mike Maignan. Oggi, con il massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, a noi oggi non risulta che ci siano discorsi in piedi o anche solo pensieri tra l'Inter e Mike Maignan, anche da parte del giocatore".

Ha poi continuato: "Oggi la concentrazione totale di Maignan è sul Milan e direi che il campo lo sta raccontando: è uno dei perni di questo Milan e le sue parate, soprattutto i rigori contro Roma e Inter ma non solo, segnano il percorso del Milan in questo campionato finora. Ma anche per il futuro, Maignan-Inter, nonostante il rinnovo bloccato col Milan, non ci risulta. Non risulta che sia partita una vera e propria macchina, che sia dietro le quinte o di contatti diretti, tra Maignan e l'Inter".

