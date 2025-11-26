Pianeta Milan
Milan, Allegri ha un grande ‘vantaggio’ da giocarsi nella lotta Scudetto: l’analisi

Il Milan di Massimiliano Allegri è in lotta per la vetta della classifica con le rivali storiche in Serie A ma non soltanto. I rossoneri, attualmente, sono al secondo posto - pari merito con il Napoli - a 2 lunghezze di distanza dalla Roma
Daniele Triolo 

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Massimiliano Allegri, attualmente a quota 25 punti in classifica, pari merito con il Napoli al secondo posto, a 2 lunghezze di distanza dalla Roma capolista e davanti a Inter, Bologna (24), Como (21) e Juventus (20).

Milan, Allegri ha fatto già tanto con una rosa ridotta

Il tutto pur non avendo avuto, in diversi periodi e per un tempo più o meno prolungato, prima Rafael Leão, poi Christian Pulisic e Adrien Rabiot, per infortuni di varia tipologia. Con una rosa ridotta all'osso, Allegri ha raccolto tantissimo: anzi, ha perso anche qualche punto per strada, nelle trasferte contro Juventus e Parma.

Nonostante, dunque, un calendario tutt'altro che scontato e le tante assenze, Allegri ha trovato - in meno di cinque mesi - la quadra per ribaltare il Milan rispetto all'ultima, orribile stagione. Nel gruppo c'è coesione, spirito e concentrazione. E, come spiegato da 'Tuttosport', ora Allegri può giocarsi un 'vantaggio' nella lotta Scudetto con le altre: il tempo.

Rispetto a tutte le contendenti d'alta classifica, infatti, il Diavolo non disputa le coppe europee. I rossoneri devono trovare il modo di sfruttare le settimane piene per allenarsi al massimo e non fallire il compito nel weekend di campionato. Da ora al 1° febbraio, infatti, il Milan - impegnato comunque in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana - avrà meno partite delle sue rivali. Conti alla mano, circa 26 giorni 'puliti' in più di allenamento. Un fattore da sfruttare per prendere il largo, senza sbagliare più un colpo.

