'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Massimiliano Allegri , attualmente a quota 25 punti in classifica , pari merito con il Napoli al secondo posto, a 2 lunghezze di distanza dalla Roma capolista e davanti a Inter , Bologna ( 24 ), Como ( 21 ) e Juventus ( 20 ).

Milan, Allegri ha fatto già tanto con una rosa ridotta

Il tutto pur non avendo avuto, in diversi periodi e per un tempo più o meno prolungato, prima Rafael Leão, poi Christian Pulisic e Adrien Rabiot, per infortuni di varia tipologia. Con una rosa ridotta all'osso, Allegri ha raccolto tantissimo: anzi, ha perso anche qualche punto per strada, nelle trasferte contro Juventus e Parma.