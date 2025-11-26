Nonostante, dunque, un calendario tutt'altro che scontato e le tante assenze, Allegri ha trovato - in meno di cinque mesi - la quadra per ribaltare il Milan rispetto all'ultima, orribile stagione. Nel gruppo c'è coesione, spirito e concentrazione. E, come spiegato da 'Tuttosport', ora Allegri può giocarsi un 'vantaggio' nella lotta Scudetto con le altre: il tempo.
Rispetto a tutte le contendenti d'alta classifica, infatti, il Diavolo non disputa le coppe europee. I rossoneri devono trovare il modo di sfruttare le settimane piene per allenarsi al massimo e non fallire il compito nel weekend di campionato. Da ora al 1° febbraio, infatti, il Milan - impegnato comunque in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana - avrà meno partite delle sue rivali. Conti alla mano, circa 26 giorni 'puliti' in più di allenamento. Un fattore da sfruttare per prendere il largo, senza sbagliare più un colpo.
