'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento alla difesa del Milan di Massimiliano Allegri che, in questa stagione, sta offrendo un rendimento molto elevato. In 14 partite tra Serie A e Coppa Italia, i rossoneri hanno già fatto registrare 8 'clean sheet'. Inoltre, nei big match contro Bologna, Napoli, Juventus, Roma e Inter, il Milan ha subito un solo gol, per giunta su calcio di rigore.