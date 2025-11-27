Manca circa un mese alla sessione invernale di calciomercato, ma sul Milan possiamo darvi già delle certezze: verranno fatti almeno due investimenti, di qualità, per potenziare l'organico attualmente a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. E non ce la sentiamo neanche, ad oggi, di escluderne un terzo. Tanto, però, dipenderà dalle occasioni che il mercato metterà sul piatto dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e del direttore sportivo Igli Tare. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, difensore cercasi: Tare e Furlani hanno il nome giusto e ai tifosi piacerà
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, difensore cercasi: Tare e Furlani hanno il nome giusto e ai tifosi piacerà
Il Milan è alla ricerca di un valido rinforzo per la propria retroguardia da acquistare nel calciomercato invernale e mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. C'è un nome cerchiato in rosso sul taccuino di Igli Tare e Giorgio...
© RIPRODUZIONE RISERVATA