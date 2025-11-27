Pianeta Milan
Milan, Rabiot: “Felice per il derby, ci dà ulteriore fiducia. Scudetto? Presto per parlarne”

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, è tornato in campo, lo scorso 23 novembre, dopo aver smaltito la lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, nel derby di Milano contro l'Inter, vinto per 1-0 dal Milan di Massimiliano Allegri, a distanza di 49 giorni dall'ultima partita con il Diavolo.

Rabiot ha parlato delle sensazioni che gli ha lasciato il successo nel derby della Madonnina in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. «Felicità perché è una partita speciale per il Milan e i milanisti. È stato bello vincere il mio primo derby a 'San Siro' e sono orgoglioso di come abbiamo giocato. Questi tre punti ci danno ulteriore fiducia».

Ma questo Milan può puntare allo Scudetto già in questa stagione? L'idea di Rabiot sul tema non è poi così diversa da quella che ha il tecnico Allegri: prima la qualificazione in Champions League, poi si vedrà. «Presto per parlarne. Pensare allo Scudetto non serve: cerchiamo di vincere ogni partita e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Più passano le settimane e più vediamo che il gruppo ha qualità e mentalità giuste. Senza infortuni, speriamo di essere a febbraio-marzo nella posizione per giocarci le nostre chance», le parole di Rabiot.

