Milan, senti Rabiot sullo Scudetto: "Senza infortuni, a febbraio-marzo ..."

Rabiot ha parlato delle sensazioni che gli ha lasciato il successo nel derby della Madonnina in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. «Felicità perché è una partita speciale per il Milan e i milanisti. È stato bello vincere il mio primo derby a 'San Siro' e sono orgoglioso di come abbiamo giocato. Questi tre punti ci danno ulteriore fiducia».