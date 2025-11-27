Rabiot, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha fa rivelato questo retroscena sul suo infortunio al polpaccio, più che altro relativo al 'pressing' di mister Massimiliano Allegri per farlo rientrare prima. "Mi chiedeva tre-quattro volte al giorno quando tornavo, ma sapeva che l’infortunio era importante e voleva che giocassi solo quando ero pronto".
"Avere un allenatore che ti parla spesso, anche quando non sei disponibile, ti aiuta a stare concentrato sull’obiettivo. Pure in questo Allegri è super", la chiosa di Rabiot su Allegri, con cui ha uno splendido rapporto - quasi padre/figlio - sin dai tempi della Juventus.
