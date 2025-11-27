Giunto al Milan nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, Adrien Rabiot ha fatto il suo esordio, con la maglia rossonera, in Milan-Bologna 1-0 del 14 settembre scorso. Ha giocato titolare fino a Juventus-Milan 0-0 del 5 ottobre ; poi, una volta andato in Nazionale , dopo aver segnato una rete in Francia-Azerbaigian 3-0 delle qualificazioni ai Mondiali 2026 , si è infortunato.

Milan, Rabiot e l'infortunio al polpaccio

L'ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia ha rimediato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro che lo ha tenuto fuori a lungo dai campi di gioco. Basti pensare che Rabiot è tornato in campo con il Milan, e da titolare, a 49 giorni di distanza dall'ultima partita. Il suo rientro è coinciso con la vittoria, 1-0, nel derby di Milano contro l'Inter del 23 novembre scorso.