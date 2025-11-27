Pianeta Milan
Milan, Rabiot: “Allegri mi piace per personalità, per come allena, per passione e ambizione”

Milan, Rabiot: 'Allegri mi piace per personalità, per come allena, per passione e ambizione'
Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese, si è trasferito dall'Olympique Marsiglia al Milan in estate anche per la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, tecnico che già lo aveva allenato nella Juventus. Le parole sul livornese
In estate il Milan ha prelevato, per 10 milioni di euro, bonus inclusi, il centrocampista francese Adrien Rabiot, classe 1995, dall'Olympique Marsiglia: un innesto, in una mediana già folta e completa, fortemente voluto dall'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri.

Milan, il connubio Rabiot-Allegri esiste sin dai tempi di Torino

I due si erano già conosciuti alla Juventus, dove Allegri ha allenato Rabiot per tre stagioni, dal 2021 al 2024, instaurando un bellissimo rapporto. Ecco cosa ha detto Rabiot su Allegri in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

«È un vincente e mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto e mi rivedo nel suo modo di pensare. Fuori dal campo poi è sempre molto positivo, fa delle battute e ci fa stare tranquilli». Il francese, poi, ha rivelato un retroscena che non tutti sanno.

«Nel 2019 ho scelto la Juventus per lui. Lo avevo incontrato mesi prima della fine della stagione e mi era subito piaciuto. Quando sono arrivato a Torino, però, lui non c’era più. Quando è tornato nel 2021 abbiamo creato un bel rapporto», la confessione del numero 12 rossonero.

