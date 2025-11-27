Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Boniek: “Lotta ‘Scudetto’? Per me sarà una lotta tra quattro squadre, ma non la Juventus”

INTERVISTE

Boniek: “Lotta ‘Scudetto’? Per me sarà una lotta tra quattro squadre, ma non la Juventus”

Boniek sulla lotta Scudetto: 'Sarà una lotta tra quattro squadre. Ecco quali'
In un'intervista rilasciata al quotidiano 'Corriere della Sera', l'ex Juventus e Roma Zibì Boniek ha parlato dei temi più attuali legati al calcio italiano ma non solo, esprimendosi soprattutto sull'avvincente lotta 'Scudetto' di quest'anno
Redazione

Il quotidiano 'Corriere della Sera' in edicola stamattina ha intervistato un grande campione che ha militato nel calcio italiano negli anni Ottanta. Parliamo di Zibì Boniek, ex centrocampista offensivo della Juventus e della Roma che ha fatto innamorare migliaia di tifosi bianconeri e giallorossi con le sue galoppate.

Si può dire che i suoi anni in Italia siano stati gli anni migliori della sua carriera calcistica. Nelle tre stagioni juventine, il polacco ha fatto coppia con uno dei migliori giocatori di quell'epoca, ovvero Michel Platini con cui ha vinto tutto: un campionato di Serie A, una Coppia Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e una Coppa dei Campioni. Nel 1985 viene acquistato dalla Roma, dove vince un'ultima Coppa Italia prima di ritirarsi dal calcio giocato nel 1988.

LEGGI ANCHE

Le parole di Boniek al 'Corriere della Sera'

—  

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano milanese, sono stati tanti i temi trattati e non solo il calcio. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal polacco.

Dicono che lei sia contrario alla Var. "La Polonia fu il primo paese ad adottarla, ma non ne sono entusiasta. Non puoi rinunciare a quello che gli occhi di un arbitro possono vedere. Non cessano le polemiche, oggi sono diverse, si litiga sui centimetri".

Le piace Gattuso, con quegli occhi pieni di vita e di rabbia antica? "Sono un suo grande estimatore. Mi piacciono le persone vere, è uno normale che dice quello che pensa, ogni tanto sbaglia e dice sono fatto così. Non finge, non recita un personaggio".

L’Italia andrà ai Mondiali? "Ve lo auguro con tutto il cuore, è un problema per i bambini, se lo mancate per la terza volta, quelli dai 6 ai 18 anni non potrebbero aver tifato per la Nazionale. Però rifletto sul fatto che quando gli azzurri giocano nei loro club hanno più tigna".

LEGGI ANCHE: Milan, via Giménez a gennaio: l’obiettivo è questo bomber da 40 milioni. Tre alternative >>>

Chi vincerà il campionato? "Sarà una lotta tra Milan, Inter, Napoli e Roma. Gasperini è uno davvero bravo. La Juve deve giocare un po’ meglio".

Leggi anche
Milan, Rabiot: “Spero di fare gol contro la Lazio. Ecco perché con me in campo è tutto più...
Milan, Rabiot: “Cavallo Pazzo mi rappresenta. Io migliorato? Ho fatto progressi, curo i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA