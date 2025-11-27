Boniek sulla lotta Scudetto: 'Sarà una lotta tra quattro squadre. Ecco quali'

Le parole di Boniek al 'Corriere della Sera' — Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano milanese, sono stati tanti i temi trattati e non solo il calcio. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal polacco.

Dicono che lei sia contrario alla Var. "La Polonia fu il primo paese ad adottarla, ma non ne sono entusiasta. Non puoi rinunciare a quello che gli occhi di un arbitro possono vedere. Non cessano le polemiche, oggi sono diverse, si litiga sui centimetri".

Le piace Gattuso, con quegli occhi pieni di vita e di rabbia antica? "Sono un suo grande estimatore. Mi piacciono le persone vere, è uno normale che dice quello che pensa, ogni tanto sbaglia e dice sono fatto così. Non finge, non recita un personaggio".

L’Italia andrà ai Mondiali? "Ve lo auguro con tutto il cuore, è un problema per i bambini, se lo mancate per la terza volta, quelli dai 6 ai 18 anni non potrebbero aver tifato per la Nazionale. Però rifletto sul fatto che quando gli azzurri giocano nei loro club hanno più tigna".

Chi vincerà il campionato? "Sarà una lotta tra Milan, Inter, Napoli e Roma. Gasperini è uno davvero bravo. La Juve deve giocare un po’ meglio".