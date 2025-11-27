Con Rabiot in campo il Milan ha vinto 5 partite su 6 (pareggiando fuori casa in campionato, 0-0, contro la Juventus) e ha incassato un solo gol, su calcio di rigore, da Kevin De Bruyne del Napoli. Perché con lui il Diavolo è praticamente imbattibile e imperforabile? "Magari i compagni hanno più fiducia e a livello mentale trasmetto loro sicurezza. Cerco di parlare molto, soprattutto nei momenti più difficili della gara, per tenere tutti concentrati. Do sempre il massimo e gli altri lo sentono. Con me è tutto più facile! (sorride, n.d.r.)", l'opinione di Rabiot sul tema.