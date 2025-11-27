Pianeta Milan
Milan, Rabiot: “Spero di fare gol contro la Lazio. Ecco perché con me in campo è tutto più facile”

Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, non è ancora andato in gol in questa stagione: sabato sera contro la Lazio a 'San Siro' avra un'occasione. Poi, una constatazione sul perché, con lui in campo, il Diavolo vola e non prende gol
In 6 partite fin qui disputate con la maglia del Milan tra Serie A e Coppa Italia, il centrocampista francese Adrien Rabiot ha fornito un assist (in campionato, nel 3-0 esterno contro l'Udinese) ma non ha ancora trovato la via del gol. Gli ha detto male, nella coppa nazionale, contro il Lecce, centrando una clamorosa traversa a 'San Siro'.

Milan, Rabiot: "Il mio ruolo principale non è fare gol o assist, ma ..."

"Se mi sblocco sabato contro la Lazio? Lo spero. Vorrei segnare il prima possibile sia a 'San Siro' sia fuori casa. Mi piace far gol o servire assist, ma il mio ruolo principale però non è questo: io devo aiutare la squadra con corsa, contrasti, consigli ed esperienza. Se continuiamo a vincere e non faccio gol, va bene lo stesso", ha detto Rabiot in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Con Rabiot in campo il Milan ha vinto 5 partite su 6 (pareggiando fuori casa in campionato, 0-0, contro la Juventus) e ha incassato un solo gol, su calcio di rigore, da Kevin De Bruyne del Napoli. Perché con lui il Diavolo è praticamente imbattibile e imperforabile? "Magari i compagni hanno più fiducia e a livello mentale trasmetto loro sicurezza. Cerco di parlare molto, soprattutto nei momenti più difficili della gara, per tenere tutti concentrati. Do sempre il massimo e gli altri lo sentono. Con me è tutto più facile! (sorride, n.d.r.)", l'opinione di Rabiot sul tema.

