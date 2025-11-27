Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Rabiot: “Cavallo Pazzo mi rappresenta. Io migliorato? Ho fatto progressi, curo i dettagli”

INTERVISTE

Milan, Rabiot: “Cavallo Pazzo mi rappresenta. Io migliorato? Ho fatto progressi, curo i dettagli”

Milan, Rabiot: 'Cavallo Pazzo mi rappresenta. Io migliorato? Ho fatto progressi, curo i dettagli'
"Il Duca", ma anche 'Cavallo Pazzo" sono due tra i soprannomi di cui si può fregiare Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri. Che, sul campo, migliora partita dopo partita anche per questo semplice motivo: le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è tornato in campo dopo 50 giorni di assenza per infortunio nel derby di Milano, risultando subito decisivo nella vittoria per 1-0 dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu. Un'ottima prestazione, in chiave difensiva, per l'ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia.

Milan, Rabiot: "Cavallo Pazzo mi rappresenta. Monsieur suona bene"

—  

Il quale, come noto, può fregiarsi di vari soprannomi. Ma quale tra questi preferisce? Ecco cosa ha detto Rabiot oggi in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "A Parigi ero “Le Duc” e a Torino sono diventato “Il Duca”. “Cavallo Pazzo” mi piace e mi rappresenta: quando in campo parto ... Per Marco Landucci sono “Monsieur” dai tempi della Juve: suona bene".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, difensore cercasi: Tare e Furlani hanno il nome giusto e ai tifosi piacerà >>>

Allegri, per cui è 'Cavallo Pazzo', ha detto che lo ha ritrovato migliorato rispetto al triennio trascorso insieme (2021-2024) alla Juventus. Questa l'opinione che Rabiot ha ora di sé stesso. "Mi sento più leader e più maturo, ma non sono al top: finché giocherò, cercherò di crescere sempre. La scorsa stagione, per esempio, è stata importante per me e credo di aver fatto altri progressi. Lo stesso in questi mesi al Milan: curo i dettagli, studio con attenzione i video degli avversari e anche i miei. E quando vedo nelle immagini che faccio una cosa giusta che magari in precedenza non facevo ... sono molto soddisfatto".

Leggi anche
Rabiot: “Il Milan mi voleva anche lo scorso anno. Ma sono arrivato nel momento giusto”
Milan, Rabiot: “Allegri mi piace per personalità, per come allena, per passione e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA