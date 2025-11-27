Allegri, per cui è 'Cavallo Pazzo', ha detto che lo ha ritrovato migliorato rispetto al triennio trascorso insieme (2021-2024) alla Juventus. Questa l'opinione che Rabiot ha ora di sé stesso. "Mi sento più leader e più maturo, ma non sono al top: finché giocherò, cercherò di crescere sempre. La scorsa stagione, per esempio, è stata importante per me e credo di aver fatto altri progressi. Lo stesso in questi mesi al Milan: curo i dettagli, studio con attenzione i video degli avversari e anche i miei. E quando vedo nelle immagini che faccio una cosa giusta che magari in precedenza non facevo ... sono molto soddisfatto".