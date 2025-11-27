Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è giunto al Milan, forse, con un anno di ritardo. Ecco il retroscena raccontato dall'ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' di...
Un corteggiamento lungo un anno: questo c'è stato tra Adrien Rabiot e il Milan prima che il matrimonio tra le parti si celebrasse la scorsa estate, quando il Diavolo - staccando un assegno da 10 milioni di euro, bonus inclusi - ha dato al tecnico Massimiliano Allegri il rinforzo tanto agognato in mezzo al campo.
Milan-Rabiot, matrimonio un anno dopo. E Allegri gli aveva detto ...
Che il Milan fosse sulle tracce di Rabiot, nell'estate 2024, si sapeva, ve ne avevamo già parlato. Ma la conferma, oggi, è arrivata dallo stesso giocatore francese in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Il Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato. Con me la squadra sarebbe arrivata più in alto rispetto all’ottavo posto? Non lo so, ma visto quello che stiamo facendo adesso, dico che sono arrivato a Milanello al momento giusto".