Milan-Rabiot, matrimonio un anno dopo. E Allegri gli aveva detto ...

Che il Milan fosse sulle tracce di Rabiot, nell'estate 2024, si sapeva, ve ne avevamo già parlato. Ma la conferma, oggi, è arrivata dallo stesso giocatore francese in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Il Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato. Con me la squadra sarebbe arrivata più in alto rispetto all’ottavo posto? Non lo so, ma visto quello che stiamo facendo adesso, dico che sono arrivato a Milanello al momento giusto".