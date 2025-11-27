Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, ha parlato anche di Rafael Leao, suo compagno di squadra in rossonero, tra le stelle della squadra di Massimiliano Allegri, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi
Adrien Rabiot, centrocampista che il Milan ha prelevato per 10 milioni di euro, bonus inclusi, dall'Olympique Marsiglia nell'ultima sessione estiva di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, Rabiot ha toccato davvero tanti temi concernenti l'universo rossonero. Tra questi, l'ex giocatore anche di PSG e Juventus si è soffermato a parlare anche di Rafael Leao.
Milan, Rabiot: "Leao? Rispetto a quando ero alla Juve è migliorato tanto"
Spesso il numero 10 milanista finisce nel mirino della critica - tanto della stampa quanto tra i tifosi - per un atteggiamento in campo che, talvolta, può sembrare indolente, finanche svogliato. Rabiot, però, ha voluto spezzare una lancia in favore dell'asso portoghese che, in questa stagione, finora, ha già segnato 5 gol e fornito un assist in appena 9 partite tra Serie A e Coppa Italia. Numeri da fenomeno vero.