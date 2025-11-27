Adrien Rabiot, centrocampista che il Milan ha prelevato per 10 milioni di euro, bonus inclusi, dall'Olympique Marsiglia nell'ultima sessione estiva di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, Rabiot ha toccato davvero tanti temi concernenti l'universo rossonero. Tra questi, l'ex giocatore anche di PSG e Juventus si è soffermato a parlare anche di Rafael Leao.