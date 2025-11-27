Pianeta Milan
Sereni: “All’interno del Milan è nata la possibilità di prendere Thiago Silva a gennaio”

Negli ultimi giorni in orbita Milan sta girando un nome che piace moltissimo ai tifosi: Thiago Silva. Le parole di Andrea Sereni
Negli ultimi giorni in orbita Milan sta girando un nome che piace moltissimo ai tifosi: Thiago Silva. Negli ultimi tempi l'idea di un suo possibile ritorno in rossonero sta risuonando tantissimo. Il centrale brasiliano classe '84, che ha vestito la maglia del Milan dal 2009 al 2012, sarebbe finito nel mirino della dirigenza del Diavolo che è in cerca di un centrale di esperienza. Infatti, secondo quanto riferito da O Globo, il brasiliano starebbe pensando di far ritorno in Europa per concludere la sua gloriosa carriera calcistica. Il contratto di Thiago Silva con la Fluminense scadrà nel giugno del 2026. A parlare di questo tema  è stato Andrea Sereni, giornalista di Repubblica che, ai microfoni di Radio Rossonera ha dichiarato:

Milan, le parole di Sereni sul ritorno di Thiago Silva

“All’interno del Milan è nata la possibilità di prendere Thiago Silva a gennaio, era una cosa di cui si era già discusso nello scorso mercato invernale. I dialoghi erano già partiti nel corso di quel mese e ora ne stanno parlando nuovamente.

Da quello che ho capito io all’interno della società si sono creati due partiti contrapposti. Da un lato c’è chi lo prenderebbe volentieri perchè è ancora assolutamente integro come giocatore, per il suo passato rossonero e perchè è un leader difensivo di cui ci sarebbe bisogno. Insieme a Modric avrebbe un peso molto importante all’interno dello spogliatoio, oltre al fatto che a 41 anni è ancora un ottimo difensore.

Dall’altra parte invece c’è chi raccomanda di fare attenzione perchè teme che il suo acquisto non possa andare bene come quelli di Ibrahimovic e Modric, sostanzialmente che il suo tempo sia finito.I l campionato brasiliano finirà poco prima di Natale e lui da gennaio, come scrivono anche dal Brasile, vuole tornare in Europa per ricongiungersi con i figli ed essere più vicino a loro, oltre che per giocare ad alto livello perchè sta pensando al prossimo Mondiale, nonostante abbia lasciato la Nazionale dopo quello del 2022… però sai se lui facesse sei mesi al Milan ad alto livello sarebbe difficile poi escluderlo e lui credo ci andrebbe ben volentieri. Questa è la situazione: non è detto che lui torni a gennaio al Milan sicuramente, però la possibilità c’è perchè un difensore d’esperienza lo vogliono prendere. Vedremo se la scelta ricadrà su di lui o meno”

