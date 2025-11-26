Ielpo: 'Mai giocato Milan-Lazio, però quando ero in 'Primavera' ...'

Pianeta Milan
Ielpo: “Milan-Lazio? In verità, non l’ho mai giocato. Ma ricordo quella volta in ‘Primavera’ a Viareggio…”

Intervistato in esclusiva da noi di 'PianetaMilan', l'ex Milan e Lazio Mario Ielpo ha parlato della sfida tra rossoneri e biancocelesti in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45
Dopo la grande vittoria nel derby, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo, di nuovo a 'San Siro' per confermare le buone sensazioni che sono arrivate dopo i tre punti ottenuti nella stracittadina. Sabato 29 novembre arriva la Lazio di Maurizio Sarri, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26.

Mario Ielpo su Milan-Lazio

In occasione della partita del prossimo weekend, la nostra redazione ha contattato Mario Ielpo per un'intervista esclusiva sulla sfida e non solo. Chi poteva esserci meglio dell'ex portiere di Lazio (23 presenze) e Milan (24 presenze)? Ecco le sue parole sulla prossima sfida tra le "sue" squadre.

"In verità io un Milan-Lazio non l'ho mai giocato"  ha confessato Ielpo ai nostri microfoni. "Con il Milan solitamente ero in panchina, quando ero alla Lazio militavamo nella cadetteria. Ma posso raccontarti un aneddoto. Nei tempi in cui ero nella Primavera biancoceleste, in un Torneo di Viareggio, mi ricordo una partita in cui perdemmo malissimo contro il Milan. I rossoneri, in difesa, avevano un giovane Alessandro Costacurta" ha raccontato l'ex estremo difensore.

