Ultimamente, in casa rossonera, sta orbitando di novo il nome di Niclas Fullkrug. Come sappiamo, il Milan a gennaio penserà ad un attaccante da portare alla corte di Massimiliano Allegri, visto lo scarso rendimento di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, arrivato durante gli ultimi giorni della sessione di calciomercato estiva. L'attaccante tedesco, che già era stato sondato dal club negli anni scorsi, potrebbe tornare veramente di moda. Nei giorni scorsi l’agente di Nickas Fullkrug, Thorsten Wirth, amministratore delegato della ROOF, ha voluto spendere alcune parole sul trasferimento al West Ham del suo assistito, rivelando che non sia stato positivo. L'agente poi ha parlato anche di un eventuale addio. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste L’agente di Fullkrug sicuro: “West Ham? Dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato”
INTERVISTE
L’agente di Fullkrug sicuro: “West Ham? Dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato”
L’agente di Fullkrug accostato al Milan, Thorsten Wirth, ha voluto spendere alcune parole sul trasferimento al West Ham del suo assistito
Milan, le parole dell'agente di Fullkrug—
LEGGI ANCHE: Milan Futuro-Real Calepina, il LIVE testuale del match dei rossoneri >>>
"Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola. Addio? Questo deve sempre avvenire in collaborazione con il club. Ma mettiamola così: penso che possa avere senso apportare un cambiamento".
© RIPRODUZIONE RISERVATA