Ultimamente, in casa rossonera, sta orbitando di novo il nome di Niclas Fullkrug. Come sappiamo, il Milan a gennaio penserà ad un attaccante da portare alla corte di Massimiliano Allegri, visto lo scarso rendimento di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, arrivato durante gli ultimi giorni della sessione di calciomercato estiva. L'attaccante tedesco, che già era stato sondato dal club negli anni scorsi, potrebbe tornare veramente di moda. Nei giorni scorsi l’agente di Nickas Fullkrug, Thorsten Wirth, amministratore delegato della ROOF, ha voluto spendere alcune parole sul trasferimento al West Ham del suo assistito, rivelando che non sia stato positivo. L'agente poi ha parlato anche di un eventuale addio. Ecco, di seguito, le sue parole: