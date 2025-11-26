Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Bucchioni: “Il derby la rivincita di Allegri. Milan, non può lasciare andare via Maignan”

ULTIME MILAN NEWS

Bucchioni: “Il derby la rivincita di Allegri. Milan, non può lasciare andare via Maignan”

Bucchioni: 'Il derby la rivincita di Allegri. Milan, non può lasciare andare via Maignan'
Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter su TMW. Un parere molto chiaro su Maignan. Ecco l'avviso ai rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Anche il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: "Un contropiede fantastico e un portiere che para tutto. E' questa l'estrema sintesi di un Derby che conferma in pieno la candidatura-scudetto del Milan e il rilancio di un calcio essenziale che funziona sempre quando è giocato con personalità e convinzione. Diciamolo: è la grande rivincita di Massimiliano Allegri. Dopo un anno di stop è tornato proprio con questo spirito, "ve lo faccio vedere io" è la sua parola d'ordine che ha trasmesso a tutta la squadra".

Bucchioni e il rinnovo di Maignan

—  

Il giornalista continua con la sua analisi su Tuttomercatoweb: "II Milan è tornato il Milan. E il tutto con un mercato incompleto, manca un vero centroavanti, ma non solo. E' da agosto che lo scrivo: senza le coppe può fare il percorso del Napoli dell'anno scorso. Comunque sarà in zona-scudetto fino in fondo e la classifica lo dimostra".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan Futuro-Real Calepina, il LIVE testuale del match dei rossoneri >>>

Chiusura su Maignan: "Il portiere francese è in scadenza e non vuole rinnovare alle condizioni del Milan. O forse in assoluto. Va convinto, non si può lasciar andar via un portiere così, uno che a fine stagione ti porta una decina di punti. Ieri sera tre. Il futuro del Milan passa anche attraverso certe scelte, nel passato non sempre gestite bene".

Leggi anche
Morfeo: “Con un’altra testa, chissà dove sarei arrivato. Tornare nel calcio? No, mi...
Post Derby, Biasin: “Ecco perché il discorso dei portieri invertiti tra Inter e Milan non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA