Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter su TMW. Un parere molto chiaro su Maignan. Ecco l'avviso ai rossoneri
Anche il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: "Un contropiede fantastico e un portiere che para tutto. E' questa l'estrema sintesi di un Derby che conferma in pieno la candidatura-scudetto del Milan e il rilancio di un calcio essenziale che funziona sempre quando è giocato con personalità e convinzione. Diciamolo: è la grande rivincita di Massimiliano Allegri. Dopo un anno di stop è tornato proprio con questo spirito, "ve lo faccio vedere io" è la sua parola d'ordine che ha trasmesso a tutta la squadra".
Bucchioni e il rinnovo di Maignan
Il giornalista continua con la sua analisi su Tuttomercatoweb: "II Milan è tornato il Milan. E il tutto con un mercato incompleto, manca un vero centroavanti, ma non solo. E' da agosto che lo scrivo: senza le coppe può fare il percorso del Napoli dell'anno scorso. Comunque sarà in zona-scudetto fino in fondo e la classifica lo dimostra".