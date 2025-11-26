Anche il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: "Un contropiede fantastico e un portiere che para tutto. E' questa l'estrema sintesi di un Derby che conferma in pieno la candidatura-scudetto del Milan e il rilancio di un calcio essenziale che funziona sempre quando è giocato con personalità e convinzione. Diciamolo: è la grande rivincita di Massimiliano Allegri. Dopo un anno di stop è tornato proprio con questo spirito, "ve lo faccio vedere io" è la sua parola d'ordine che ha trasmesso a tutta la squadra".