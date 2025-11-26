Inter-Milan, Biasin: 'Discorso sui portieri invertiti non regge. Ecco perché ...'

"Il concetto a portieri invertiti avrebbe vinto l’Inter non regge perché Maignan, seppur a scadenza, è il portiere del Milan, e Sommer è quello dell’Inter quindi non è una discussione da fare. Nelle squadre di calcio esistono i portieri, sono molto impattanti, lo vediamo con Svilar nella Roma, lo vediamo forse in negativo con Di Gregorio nella Juventus, quindi è chiaro che come ragionamento non regge. Così come non regge secondo me il ragionamento sulla bella partita dell’Inter perché, certo che l’Inter ha giocato una buona partita, però se capita una volta che giochi bene e non vinci allora ci sta, ma se dal 22 aprile 2024 giochi contro Milan, Juve e Napoli e non vinci mai, evidentemente non puoi dire non ho vinto e vabbè pazienza perché ho giocato bene".