Romondini: 'Scudetto? Dico Roma, ma il Milan con le operazioni giuste...'

Roma-Milan, effetto Gasperini e Allegri: dove possono arrivare? "In ottica Scudetto vedo il Milan, se a gennaio fa le operazioni giuste, può puntarci. Ma questi due allenatori stanno facendo bene senza avere il classico bomber. E sotto questo aspetto ha fatto il lavoro migliore Gasperini, che è arrivato in una piazza difficile, ha creato identità e ha valorizzato i giocatori. Soulé oggi è un giocatore importante, decisivo, fa delle cose concrete. Oggi fa paura. E poi la Roma gioca bene, prende pochi gol, ed è merito dell'allenatore. Così come per il Milan. Sul mercato entrambe devono fare qualcosa. La Roma meno, perchè se ritrova Ferguson o Dovbyk, può fare ancora più male alle avversarie".