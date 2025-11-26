Su Gianluca Mancini che a Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra nel Milan e oggi Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ricorda proprio Cafu quando spinge sulla fascia destra: «Sì, me lo hanno detto. Rino è un amico e bisogna togliersi il cappello per il suo coraggio nell’accettare una panchina che non è che scottasse, bruciava proprio. Ho visto Mancini giostrare in quel ruolo, e pure Zeki Çelik sta giocando molto bene a destra. Vi dirò di più, ha proprio ragione Rino: sono più forti di me».

"Nessuno può negare alla gente di sognare. Pellegrini e Dybala da rinnovare" — Sui tifosi della Roma che sognano lo Scudetto: «In Italia e soprattutto a Roma questa è una parola che per scaramanzia non va usata mai. Diciamo che, come ha detto anche Gian Piero Gasperini, nessuno può negare alla gente di sognare».

Su dove può arrivare il 'suo' Milan, unica big in Serie A che lotta per l'alta classifica e che non disputa in questa stagione le coppe europee: «Il Milan ha questo vantaggio, è vero, ma lo deve sfruttare adesso perché - e non lo auguro a nessuno - qualcuno potrebbe essere eliminato dall’Europa e allora i valori si riequilibrerebbero».

Sul possibile rinnovo del contratto, in casa Roma, di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi in scadenza: «Io sono dell’idea che certi giocatori non andrebbero mai persi. Esattamente come alcuni calciatori dovrebbero poi diventare dirigenti nelle società di cui sono un simbolo. Mi vengono in mente Alessandro Del Piero, Paolo Maldini e Francesco Totti, gente come loro non si può proprio sprecare …».