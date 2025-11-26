Pianeta Milan
Cafu: “Scudetto? Sarei felicissimo se vincesse la Roma. Il Milan? Se non sfrutta ora questo vantaggio …”

Il brasiliano Marcos Cafu, classe 1970, ex terzino destro di Roma e Milan in Serie A, ha parlato della lotta Scudetto e non solo in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni
Marcos Cafu, classe 1970, ha giocato, nella Serie A italiana, con le maglie di Roma (1997-2003) e Milan (2003-2008): in giallorosso ha totalizzato 218 partite, segnato 8 gol e vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana; in rossonero, invece, 166 partite, 4 gol ma più trofei. Nello specifico, 2 Supercoppe Europee, un Mondiale per Club, una Champions League, un altro Scudetto e un'altra Supercoppa Italiana. Il brasiliano ha parlato, in esclusiva, per 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Cafu: "Scudetto? I tifosi della Roma se lo meritano"

Sulla squadra favorita per vincere lo Scudetto: «Non lo so, è difficile dirlo adesso. Sicuramente sarà una bella battaglia e stavolta non credo che sarà una corsa a due, lo scudetto se lo giocheranno fino alla fine più squadre. Di certo sarei felicissimo se lo vincesse la Roma, soprattutto per i tifosi. Se lo meritano, gli spetta di diritto; quando vedo cantare l’inno mi vengono ancora i brividi».

Su Gianluca Mancini che a Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra nel Milan e oggi Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ricorda proprio Cafu quando spinge sulla fascia destra: «Sì, me lo hanno detto. Rino è un amico e bisogna togliersi il cappello per il suo coraggio nell’accettare una panchina che non è che scottasse, bruciava proprio. Ho visto Mancini giostrare in quel ruolo, e pure Zeki Çelik sta giocando molto bene a destra. Vi dirò di più, ha proprio ragione Rino: sono più forti di me».

"Nessuno può negare alla gente di sognare. Pellegrini e Dybala da rinnovare"

Sui tifosi della Roma che sognano lo Scudetto: «In Italia e soprattutto a Roma questa è una parola che per scaramanzia non va usata mai. Diciamo che, come ha detto anche Gian Piero Gasperini, nessuno può negare alla gente di sognare».

Su dove può arrivare il 'suo' Milan, unica big in Serie A che lotta per l'alta classifica e che non disputa in questa stagione le coppe europee: «Il Milan ha questo vantaggio, è vero, ma lo deve sfruttare adesso perché - e non lo auguro a nessuno - qualcuno potrebbe essere eliminato dall’Europa e allora i valori si riequilibrerebbero».

Sul possibile rinnovo del contratto, in casa Roma, di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi in scadenza: «Io sono dell’idea che certi giocatori non andrebbero mai persi. Esattamente come alcuni calciatori dovrebbero poi diventare dirigenti nelle società di cui sono un simbolo. Mi vengono in mente Alessandro Del Piero, Paolo Maldini e Francesco Totti, gente come loro non si può proprio sprecare …».

