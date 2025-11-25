Milan, Ambrosini: 'Forti con le big? Non è un caso. Allegri ha dato ...'

Altra vittoria del Milan in una sfida importante, stavolta è l'Inter a cadere. In questa stagione Allegri ha battuto Bologna, Napoli, Roma e Inter le altre quattro squadre che insieme al Milan occupano la top 5 del campionato di Serie A dopo 12 giornate giocate. Solo contro la Juventus il Milan non è riuscito a vincere, sbagliando il rigore e due grosse opportunità con Leao.