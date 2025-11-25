Milan, Ambrosini: 'Forti con le big? Non è un caso. Allegri ha dato ...'

L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini parla della vittoria del Milan contro l'Inter. Ecco il parere chiaro sulla squadra di Allegri a 'DAZN'
Altra vittoria del Milan in una sfida importante, stavolta è l'Inter a cadere. In questa stagione Allegri ha battuto Bologna, Napoli, Roma e Inter le altre quattro squadre che insieme al Milan occupano la top 5 del campionato di Serie A dopo 12 giornate giocate. Solo contro la Juventus il Milan non è riuscito a vincere, sbagliando il rigore e due grosse opportunità con Leao.
Proprio di questo lato caratteristico del Milan di Allegri ha parlato Massimo Ambrosini a 'DAZN': "Non è più un caso, una squadra che sa soffrire, che anche quando hai la sensazione che lasci la partita in mano all’avversario dà sempre la sensazione di essere pericolosa. Il merito di Allegri è di aver dato un’anima ad una squadra che non ce l’aveva".