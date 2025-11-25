Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Il Milan ha un problema evidente davanti. Allegri è riuscito a …”

ULTIME MILAN NEWS

Capello: “Il Milan ha un problema evidente davanti. Allegri è riuscito a …”

Capello: 'Il Milan ha un problema evidente davanti. Allegri è riuscito a ...'
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco un estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo la vittoria del Milan contro l'Inter nel derby sono arrivati molti commenti, specialmente sulla prestazione dei rossoneri che hanno sofferto nel primo tempo, ma che hanno portato a casa tre punti con il gol di Pulisic nella ripresa. Anche l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha detto la sua a 'La Gazzetta dello Sport'. Qui un estratto.

Il Milan può lottare per lo scudetto? Capello risponde: "La premessa è che resta un problema evidente davanti: manca un centravanti. Ma, detto questo, nella squadra si vedono chiaramente voglia, spirito e l’idea di essere protagonisti. Il tutto favorito da una classifica dove non eccelle nessuno. E poi c’è ovviamente il vantaggio netto di non avere le coppe, che permetterà ad Allegri di lavorare con giocatori che non sono stanchi e stressati".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: La bomba di Pellegatti: "Allegri sta cercando di convincere Maignan". Ecco i dettagli>>>

L'ex allenatore conclude: "Infine, Allegri è riuscito a entrare nella testa dei giocatori. La squadra ha fatto risultato contro quattro squadre di vertice, sarebbe riduttivo parlare solo di derby".

Leggi anche
Costacurta: “Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan”
Pedullà: “Maignan non andava portato in scadenza. Andava blindato. Ti porta …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA