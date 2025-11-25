Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco un estratto
Dopo la vittoria del Milan contro l'Inter nel derby sono arrivati molti commenti, specialmente sulla prestazione dei rossoneri che hanno sofferto nel primo tempo, ma che hanno portato a casa tre punti con il gol di Pulisic nella ripresa. Anche l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha detto la sua a 'La Gazzetta dello Sport'. Qui un estratto.
Il Milan può lottare per lo scudetto? Capello risponde: "La premessa è che resta un problema evidente davanti: manca un centravanti. Ma, detto questo, nella squadra si vedono chiaramente voglia, spirito e l’idea di essere protagonisti. Il tutto favorito da una classifica dove non eccelle nessuno. E poi c’è ovviamente il vantaggio netto di non avere le coppe, che permetterà ad Allegri di lavorare con giocatori che non sono stanchi e stressati".