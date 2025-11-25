Dopo la vittoria del Milan contro l'Inter nel derby sono arrivati molti commenti, specialmente sulla prestazione dei rossoneri che hanno sofferto nel primo tempo, ma che hanno portato a casa tre punti con il gol di Pulisic nella ripresa. Anche l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha detto la sua a 'La Gazzetta dello Sport' . Qui un estratto.

Il Milan può lottare per lo scudetto? Capello risponde: "La premessa è che resta un problema evidente davanti: manca un centravanti. Ma, detto questo, nella squadra si vedono chiaramente voglia, spirito e l’idea di essere protagonisti. Il tutto favorito da una classifica dove non eccelle nessuno. E poi c’è ovviamente il vantaggio netto di non avere le coppe, che permetterà ad Allegri di lavorare con giocatori che non sono stanchi e stressati".