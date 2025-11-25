Il giornalista continua su Maignan: "Le parate di Maignan, oltre ai rigori. Sta avendo continuità di rendimento malgrado il contratto in scadenza che non andava portato in scadenza. Andava blindato nonostante il periodo difficile di Maignan. Sono portiere che ti portano 10 punti, forse anche di più. Sono due portieri eccezionali e hanno l'identikit dell'attaccante: fanno gol parando". Parole molto importanti per due portieri che stanno facendo nettamente la differenza.