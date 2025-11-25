Pianeta Milan
Pedullà: 'Maignan non andava portato in scadenza. Andava blindato. Ti porta ...'
Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato l'importanza di Mike Maignan per il Milan e di Svilar per la Roma. Ecco le sue parole sui due portieri
Dopo il derby contro l'Inter vinto dal Milan e la vittoria della Roma contro la Cremonese, le due squadre si trovano in testa alla classifica. Alfredo Pedullà ha commentato su 'YouTube' l'importanza dei due portieri Maignan e Svilar.

"L'importanza di un portiere che 'segna' come un attaccante. Quanti punti portano i portieri che fanno la differenza? Mi vengono in mente Svilar e Maignan li metterei oggi in una top 10 forse top 5 in Europa. Portano dai 7 ai 10 punti a stagione. Bisognerebbe fare il calcolo di quanti punti hanno portato finora".

Il giornalista continua su Maignan: "Le parate di Maignan, oltre ai rigori. Sta avendo continuità di rendimento malgrado il contratto in scadenza che non andava portato in scadenza. Andava blindato nonostante il periodo difficile di Maignan. Sono portiere che ti portano 10 punti, forse anche di più. Sono due portieri eccezionali e hanno l'identikit dell'attaccante: fanno gol parando". Parole molto importanti per due portieri che stanno facendo nettamente la differenza.

