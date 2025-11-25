Il giornalista Riccardo Trevisani (che aveva parlato già del rigore), host del podcast 'Fontana di Trevi' di 'Cronache di Spogliatoio' ha detto la sua sulla vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Ecco le sue parole riprese da RadioRossonera: "L’Inter avrebbe meritato di vincere. Se Maignan non para finisce 3-0. Dov’è il merito?". Il giornalista continua e va contro la tesi di un Milan che non subisce gol con Rabiot in campo: "Se il portiere non fa il marziano il Milan li prende i gol. Certo che il Milan con Rabiot e Pulisic è meglio. Contro l'Inter in 54 minuti non prende mai il pallone, poi va avanti e qualche ripartenza la fa".