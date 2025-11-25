Pastore: “Milan rosa corta. Mercato messo in luce in maniera inquietante”

Il giornalista Giuseppe Pastore, host del podcast 'Fontana di Trevi' di 'Cronache di Spogliatoio' ha detto la sua sulla vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Ecco le sue parole riprese da RadioRossonera: "Ha vinto il calcio pessimista. Non è una cosa negativa, è uno stile di vita. È il pessimismo di Allegri, che lo porta a difendere basso e ripartire". Pastore continua: "Il Milan ha una gestione degli ultimi 20 minuti imbarazzante, Allegri fa dei cambi e tutti quelli che entrano giocano malissimo e qui torniamo al problema della rosa del Milan che rimane molto corta".
Giuseppe Pastore, host del podcast 'Fontana di Trevi' ha parlato anche del derby tra Inter e Milan. Focus particolare sul mercato estivo dei rossoneri
Il giornalista poi analizza il mercato estivo del Milan: "Questo 11 titolare mette in luce in maniera inquietante il mercato. Estupinan non gioca più, non gioca De Winter, non gioca Ricci, non gioca Nkunku, vedremo Jashari. La difesa è la stessa difesa dell’anno scorso".
Pastore conclude: "Per ora il senso del Milan lo hanno ristabilito Modric e Rabiot".
