Pastore: “Milan rosa corta. Mercato messo in luce in maniera inquietante”

Il giornalista Giuseppe Pastore, host del podcast 'Fontana di Trevi' di 'Cronache di Spogliatoio' ha detto la sua sulla vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Ecco le sue parole riprese da RadioRossonera: "Ha vinto il calcio pessimista. Non è una cosa negativa, è uno stile di vita. È il pessimismo di Allegri, che lo porta a difendere basso e ripartire". Pastore continua: "Il Milan ha una gestione degli ultimi 20 minuti imbarazzante, Allegri fa dei cambi e tutti quelli che entrano giocano malissimo e qui torniamo al problema della rosa del Milan che rimane molto corta".