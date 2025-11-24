Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite arbitri var “Ormai vale tutto. Non è rigore”. Trevisani duro sul fallo di Pavlovic nel derby. La moviola …

ULTIME MILAN NEWS

“Ormai vale tutto. Non è rigore”. Trevisani duro sul fallo di Pavlovic nel derby. La moviola …

Derby Inter-Milan, Trevisani: 'Il rigore è un abominio. Pavlovic non vuole ...'
Il giornalista Riccardo Trevisani ha un parere molto chiaro sul rigore concesso a Thuram nel derby tra Inter e Milan. Ecco le sue parole e quelle di Cesari a Pressing
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Durante il programma 'Pressing' di Mediaset si è parlato anche del rigore concesso da Sozza dopo l'intervento VAR per un pestone di Pavlovic ai danni di Thuram a pallone già abbondantemente andato via. Il giornalista Riccardo Trevisani è chiaro: "Sta diventando un abominio del calcio. Questa cosa nel gioco del calcio conta zero. Thuram ha crossato e quello che accade dopo è totalmente irrilevante, perché non riceve una penalizzazione e non gli accade niente di grave. La gamba di Pavlovic gli capita sopra totalmente a caso, non vuole fare fallo, ma solo ostacolare il cross e arriva in ritardo. Non c’è alcuna motivazione perché questo in un calcio sensato sia calcio di rigore. Ma oramai vale tutto".

Derby Inter-Milan, la moviola del rigore

—  

A rispondere a queste parole ci pensa l'ex arbitro Graziano Cesari. Ecco la sua moviola sul rigore concesso nel derby Inter-Milan: "Assolutamente giustificato perché Pavlovic commette un’imprudenza".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pulisic, una sentenza nel derby: “Era un gol facile. Ero al posto giusto nel momento giusto” >>>

Dello stesso parere l'esperto di Moviola di DAZN Marelli: "Un rigore parecchio complesso: bisogna considerare il movimento di Pavlovic, il movimento di Thuram, ma è anche vero che c’è l’imprudenza, lo step on foot. Difatti l’arbitro assegna il rigore e ammonisce Pavlovic per l’irruenza del gesto. Non c’è nulla di volontario, è un gesto dovuto all’imprudenza del serbo. Corretto il rigore e corretta l’ammonizione di Pavlovic".

Leggi anche
Inter-Milan, arbitro Sozza: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …
Parma-Milan, il VAR sul rigore a Saelemaekers: “È ui che colpisce Ndiaye”. La...

© RIPRODUZIONE RISERVATA