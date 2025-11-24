Derby Inter-Milan, Trevisani: 'Il rigore è un abominio. Pavlovic non vuole ...'

Durante il programma 'Pressing' di Mediaset si è parlato anche del rigore concesso da Sozza dopo l'intervento VAR per un pestone di Pavlovic ai danni di Thuram a pallone già abbondantemente andato via. Il giornalista Riccardo Trevisani è chiaro: "Sta diventando un abominio del calcio. Questa cosa nel gioco del calcio conta zero. Thuram ha crossato e quello che accade dopo è totalmente irrilevante, perché non riceve una penalizzazione e non gli accade niente di grave. La gamba di Pavlovic gli capita sopra totalmente a caso, non vuole fare fallo, ma solo ostacolare il cross e arriva in ritardo. Non c’è alcuna motivazione perché questo in un calcio sensato sia calcio di rigore. Ma oramai vale tutto".