Inter-Milan, arbitra Sozza: ecco i precedenti con le due squadre
Simone Sozza della sezione di Seregno sarà l'arbitro per la partita Inter-Milan in programma domenica 23 novembre allo stadio San Siro. Al Var Aureliano e Di Paolo. Ecco i precedenti di Sozza con i rossoneri e i nerazzurri, con due derby alle spalle
Il Milan di Massimiliano Allegri vuole tornare alla vittoria in campionato. Domenica sera, ore 20:45 a San Siro va in scena una delle classiche del calcio italiano e della Serie A. Al Meazza è in programma il derby di Milano: Inter-Milan, con i rossoneri pronti a dare battaglia per vincere una sfida che vale più di tre punti.

Sarà Simone Sozza, classe 1987, della sezione A.I.A di Seregno a dirigere Inter-Milan, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2025/2026. L'arbitro Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Valerio Colarossi di Roma (sezione 2). Il quarto uomo del match tra i rossoneri e i nerazzurri sarà Matteo Marcenaro di Genova. Al VAR è stato invece designato Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR affidato a Aleandro di Paolo di Avezzano.

I precedenti di Sozza con Inter e Milan

Simone Sozza ha già diretto il derby due volte: il 5-1 per l'Inter nel 2023 e la rimonta rossonera a Riad nell'ultima edizione della Supercoppa Italiana. L'arbitro lombardo ha incontrato il Milan e l'Inter 7 volte ciascuno. Il bilancio con i rossoneri recita 4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte. Con i nerazzurri sono arrivate 6 vittorie e una sola sconfitta.

