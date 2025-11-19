Inter-Milan, arbitra Sozza: ecco i precedenti con le due squadre

Simone Sozza ha già diretto il derby due volte: il 5-1 per l'Inter nel 2023 e la rimonta rossonera a Riad nell'ultima edizione della Supercoppa Italiana. L'arbitro lombardo ha incontrato il Milan e l'Inter 7 volte ciascuno. Il bilancio con i rossoneri recita 4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte. Con i nerazzurri sono arrivate 6 vittorie e una sola sconfitta.