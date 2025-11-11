Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite arbitri var Parma-Milan, il VAR sul rigore a Saelemaekers: “È ui che colpisce Ndiaye”. La risposta di Di Bello….

PARMA-MILAN

Parma-Milan, il VAR sul rigore a Saelemaekers: “È ui che colpisce Ndiaye”. La risposta di Di Bello….

Parma-Milan, il VAR: 'Salemaekers colpisce Ndiyae'. E Di Bello risponde...
Parma-Milan, diffuso l'audio tra il VAR e l'arbitro Di Bello in merito al rigore concesso ai rossoneri per fallo di Ndiaye su Saelemaekers durante il primo tempo: decisiva la risposta del fischietto pugliese. Il retroscena
Redazione PM

Nell'ultima giornata di Serie A il Milan non è andato oltre il 2-2 al Tardini contro il Parma. Le reti rossonere sono state segnate entrambe nel primo tempo con Saelemaekers e Leao su un rigore concesso dall'arbitro Di Bello per fallo di Ndiaye sul belga. Proprio questo episodio è stato tra i temi più discussi della puntata Open Var, andata in onda oggi pomeriggio su DAZN.

Parma-Milan, diffuso l'audio tra il VAR e Di Bello

—  

Nel corso della trasmissione è stato diffuso l'audio tra la sala VAR (Maggioni e Marini) e l'arbitro Di Bello dopo che egli aveva indicato il dischetto. Dal VAR si sente: "Ha dato rigore. Check in corso", dopodichè l'arbitro si rivolge ai giocatori del Parma dicendo: "Per me lo calcia, controllano. Dal VAR ribattono: "Allora guarda, lui prende così... Lui (difensore Parma, ndr) mette il piede a terra. Il giocatore del Milan va... Vediamo con la gamba destra dietro. Lui mette il piede a terra, vediamo il contatto che ha generato, se è generato dal 56 (Saelemaekers, ndr). Gli scarpini non si toccano mai. Vediamo la gamba destra del 3. E' Saelemaekers che gli va contro. Marco, ti consiglio un OFR per un non penalty, vieni a vederlo".

LEGGI ANCHE

Dopo che Di Bello va davanti al monitor dalla sala: "Il numero 3 mette a terra il piede e Saelemaekers lo colpisce con il ginocchio". Ma il direttore di gara è sicuro: "E' il difensore che va nella sua zona". Infine dal VAR: "Il piede è già terra e la gamba di Saelemaekers è già in caduta. Te lo faccio vedere anche da un'altra camera. Vedi è già in caduta e il tocco è generato da Saelemaekers". Di Bello: "Ridammi la retro bassa. Vai vai in dinamica, voglio vederlo in dinamica. Io confermo. Il pallone non lo tocca mai il difensore, giusto?". VAR: "Il pallone non lo tocca". Arbitro: "Ok, confermo il rigore".

Parma-Milan, le parole di Gianluca Rocchi

—  

Presente degli sudi di DAZN anche il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, che ha commentato:

"La decisione è corretta, Di Bello ha fatto un'ottima chiamata. Il fatto che lui sia bravo anche al VAR permette una revisione delle immagini con una tranquillità che generalmente altri arbitri potrebbero non avere. Detto ciò, voglio fare tre considerazioni:

1. E' un rigore chiaro e l'OFR è chiaramente eccessiva. 2. L'ho già detto più volte: in ogni caso, anche se in questa situazione l'OFR non doveva esserci e il rigore doveva essere confermato velocemente, preferisco un'OFR in più che una in meno. L'arbitro della partita è Di Bello e la decisione finale deve spettare a Di Bello. Non voglio che si pensi che è il VAR a decidere e non l'arbitro. Il VAR sono due assistenti a supporto dell'arbitro che deve prendere la decisione finale. Quando la decisione è chiara come in questo caso deve rimanere quella che è, dunque rigore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ipotesi Lewandowski per il prossimo anno: è meglio esperienza o gioventù? L'analisi

3. Voglio fare i complimenti alla due squadre perchè Di Bello fa una revisione in un clima serenissimo, è da solo al monitor senza nessuno che gli mette pressione. Se devo fare un appunto ai due varisti è che il 'frame by frame' non è la strada giusta. In questo caso l'arbitro è stato bravo a mantenere la sua decisione".

Leggi anche
Moviola Parma-Milan, il CorSport: “VAR da ritiro tessera. On field review folle”
Parma-Milan, arbitro Di Bello: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

© RIPRODUZIONE RISERVATA