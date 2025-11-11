Parma-Milan, il VAR: 'Salemaekers colpisce Ndiyae'. E Di Bello risponde...

Dopo che Di Bello va davanti al monitor dalla sala: "Il numero 3 mette a terra il piede e Saelemaekers lo colpisce con il ginocchio". Ma il direttore di gara è sicuro: "E' il difensore che va nella sua zona". Infine dal VAR: "Il piede è già terra e la gamba di Saelemaekers è già in caduta. Te lo faccio vedere anche da un'altra camera. Vedi è già in caduta e il tocco è generato da Saelemaekers". Di Bello: "Ridammi la retro bassa. Vai vai in dinamica, voglio vederlo in dinamica. Io confermo. Il pallone non lo tocca mai il difensore, giusto?". VAR: "Il pallone non lo tocca". Arbitro: "Ok, confermo il rigore".

Parma-Milan, le parole di Gianluca Rocchi — Presente degli sudi di DAZN anche il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, che ha commentato:

"La decisione è corretta, Di Bello ha fatto un'ottima chiamata. Il fatto che lui sia bravo anche al VAR permette una revisione delle immagini con una tranquillità che generalmente altri arbitri potrebbero non avere. Detto ciò, voglio fare tre considerazioni:

1. E' un rigore chiaro e l'OFR è chiaramente eccessiva. 2. L'ho già detto più volte: in ogni caso, anche se in questa situazione l'OFR non doveva esserci e il rigore doveva essere confermato velocemente, preferisco un'OFR in più che una in meno. L'arbitro della partita è Di Bello e la decisione finale deve spettare a Di Bello. Non voglio che si pensi che è il VAR a decidere e non l'arbitro. Il VAR sono due assistenti a supporto dell'arbitro che deve prendere la decisione finale. Quando la decisione è chiara come in questo caso deve rimanere quella che è, dunque rigore.

3. Voglio fare i complimenti alla due squadre perchè Di Bello fa una revisione in un clima serenissimo, è da solo al monitor senza nessuno che gli mette pressione. Se devo fare un appunto ai due varisti è che il 'frame by frame' non è la strada giusta. In questo caso l'arbitro è stato bravo a mantenere la sua decisione".