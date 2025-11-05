Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Parma-Milan, arbitro Di Bello: i precedenti con gialloblù e rossoneri
Marco Di Bello, classe 1981, della sezione A.I.A di Brindisi dirigerà sabato 8 ottobre Parma-Milan, partita dell'11a giornata in programma al Tardini. I precedenti con le squadre
Redazione PM

Nel prossimo turno di campionato il Milan scenderà in campo il Tardini per sfidare i padroni di casa del Parma, nel match valevole per la 10a giornata del campionato di Serie A. I rossoneri cercheranno di dare continuità al prezioso successo ottenuto domenica scorsa contro la Roma.

Sarà Marco Di Bello ad arbitrare la sfida tra rossoneri e gialloblù, in programma sabato 28 alle ore 20.45. Esso sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Scatragli, dal quarto uomo Di Marco, dal Var Maggioni e dall'Avar Marini.

I precedenti di Di Bello con Parma e Milan

—  

Marco di Bello ha incontrato il Milan 19 volte per un bilancio di 12 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. Sono invece 13 gli incroci con i gialloblù con 6 sconfitte, 4 pareggi e 3 vittorie. Il match tra le due squadre promette spettacolo: da un lato i rossoneri non vogliono perdere terreno nei confronti delle altre squadre, dall'altro i gialloblù sono a caccia di preziosi punti salvezza.

