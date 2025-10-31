Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite arbitri var Milan-Roma, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

MILAN-ROMA

Milan-Roma, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

Milan-Roma, arbitra Guida: i precedenti con le due squadre
Marco Guida della sezione di Torre Annunziata sarà l'arbitro per la partita Milan-Roma in programma domenica 2 novembre allo stadio San Siro. Al Var Di Paolo e Di Bello. Ecco i precedenti di Guida con i rossoneri e i giallorossi
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri vuole tornare alla vittoria in campionato che manca da due partite, i pareggi con Pisa e Atalanta. Domenica sera a San Siro va in scena una delle classiche del calcio italiano e della Serie A. Al Meazza arriva la Roma capolista di Gian Piero Gasperini, reduce da due vittorie consecutive e con sole quattro reti subite è la miglior difesa del campionato.

Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A di Torre Annunziata a dirigere Milan-Roma, big match valido per la decima giornata della Serie A 2025/2026 in programma domenica 2 novembre allo stadio San Siro di Milano. L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Christian Rossi di La Spezia. Il quarto uomo del match tra i rossoneri e i giallorossi sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido. Al VAR è stato invece designato Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR affidato a Marco Di Bello di Brindisi.

LEGGI ANCHE

I precedenti di Guida con Milan e Roma

—  

LEGGI ANCHE: San Siro, il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive. Ecco chi saranno i due CEO >>>

Marco Guida ha incontrato il Milan 38 volte per un bilancio di 18 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. Sono 34 invece i precedenti con i giallorossi: il bilancio è di 11 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte.

Leggi anche
Contatto Moreo-Gabbia, Rocchi: “Episodio fortuito, non evidente. Se l’arbitro avesse...
Atalanta-Milan, arbitro Doveri: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

© RIPRODUZIONE RISERVATA