Milan-Roma, arbitra Guida: i precedenti con le due squadre

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata sarà l'arbitro per la partita Milan-Roma in programma domenica 2 novembre allo stadio San Siro. Al Var Di Paolo e Di Bello. Ecco i precedenti di Guida con i rossoneri e i giallorossi
Il Milan di Massimiliano Allegri vuole tornare alla vittoria in campionato che manca da due partite, i pareggi con Pisa e Atalanta. Domenica sera a San Siro va in scena una delle classiche del calcio italiano e della Serie A. Al Meazza arriva la Roma capolista di Gian Piero Gasperini, reduce da due vittorie consecutive e con sole quattro reti subite è la miglior difesa del campionato.
Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A di Torre Annunziata a dirigere Milan-Roma, big match valido per la decima giornata della Serie A 2025/2026 in programma domenica 2 novembre allo stadio San Siro di Milano. L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Christian Rossi di La Spezia. Il quarto uomo del match tra i rossoneri e i giallorossi sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido. Al VAR è stato invece designato Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR affidato a Marco Di Bello di Brindisi.