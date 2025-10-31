Milan-Roma, arbitra Guida: i precedenti con le due squadre

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata sarà l'arbitro per la partita Milan-Roma in programma domenica 2 novembre allo stadio San Siro. Al Var Di Paolo e Di Bello. Ecco i precedenti di Guida con i rossoneri e i giallorossi

Redazione 31 ottobre - 13:16

Il Milan di Massimiliano Allegri vuole tornare alla vittoria in campionato che manca da due partite, i pareggi con Pisa e Atalanta. Domenica sera a San Siro va in scena una delle classiche del calcio italiano e della Serie A. Al Meazza arriva la Roma capolista di Gian Piero Gasperini, reduce da due vittorie consecutive e con sole quattro reti subite è la miglior difesa del campionato.