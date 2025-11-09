Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite arbitri var Moviola Parma-Milan, il CorSport: “VAR da ritiro tessera. On field review folle”

PARMA-MILAN

Moviola Parma-Milan, il CorSport: “VAR da ritiro tessera. On field review folle”

Moviola Parma-Milan, il CorSport: 'VAR da ritiro tessera. On field review folle'
Parma-Milan 2-2, 'Il Corriere dello Sport' promuove l'arbitro Di Bello, ma boccia totalmente il lavoro del VAR. Ecco la moviola della sfida dello stadio 'Tardini'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Parma-Milan 2-2, partita tranquilla con comunque casi da moviola da analizzare. Episodio nel primo tempo quando Ndiaye entra in modo scomposto su Saelemaekers in area di rigore. Per l'arbitro Di Bello è rigore. Ecco il commento de 'Il Corriere dello Sport': "Ndiaye entra su Saelemaekers, c’è un contatto sulla gamba e sullo scarpino sinistro del rossonero. Di Bello fischia con sicurezza il calcio di rigore, Maggioni richiama l’arbitro ad una OFR folle, che non si spiega. Di Bello è molto bravo e conferma". Il Parma chiede un rigore per un tocco di mano in area di Ricci. La spiegazione del quotidiano: "Tocco di Ricci con fianco e gomito destro, pallone inaspettato da distanza ravvicinata. Non è penalty. Pavlovic-Pellegrini e Leao-Del Prato si tengono entrambi".

Parma-Milan, disastro del VAR per 'Il Corriere dello Sport'

—  

Proteste del Parma anche sul gol di Saelemaekers per un possibile fallo di Pavlovic su Keita: "Spinta di Pavlovic su Mandela Keita, dovuta anche ad un incrocio inaspettato. Ci sta considerarlo non falloso. È spalla a spalla, invece, il contatto fra Britschgi e Estupiñán sul gol di Bernabè".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, duello con la Premier League per un difensore: può essere un'occasione a zero>>>

'Il Corriere dello Sport' promuove Di Bello con un bel 7, ma boccia totalmente il VAR Maggioni: "Da ritiro tessera, ma forse non è tutta colpa sua. Ogni domenica un’interpretazione differente su episodi simili. In confusione", scrive il quotidiano. 

Leggi anche
Parma-Milan, arbitro Di Bello: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …
Milan-Roma, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

© RIPRODUZIONE RISERVATA