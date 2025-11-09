Parma-Milan 2-2, 'Il Corriere dello Sport' promuove l'arbitro Di Bello, ma boccia totalmente il lavoro del VAR. Ecco la moviola della sfida dello stadio 'Tardini'
Parma-Milan 2-2, partita tranquilla con comunque casi da moviola da analizzare. Episodio nel primo tempo quando Ndiaye entra in modo scomposto su Saelemaekers in area di rigore. Per l'arbitro Di Bello è rigore. Ecco il commento de 'Il Corriere dello Sport': "Ndiaye entra su Saelemaekers, c’è un contatto sulla gamba e sullo scarpino sinistro del rossonero. Di Bello fischia con sicurezza il calcio di rigore, Maggioni richiama l’arbitro ad una OFR folle, che non si spiega. Di Bello è molto bravo e conferma". Il Parma chiede un rigore per un tocco di mano in area di Ricci. La spiegazione del quotidiano: "Tocco di Ricci con fianco e gomito destro, pallone inaspettato da distanza ravvicinata. Non è penalty. Pavlovic-Pellegrini e Leao-Del Prato si tengono entrambi".
Parma-Milan, disastro del VAR per 'Il Corriere dello Sport'
Proteste del Parma anche sul gol di Saelemaekers per un possibile fallo di Pavlovic su Keita: "Spinta di Pavlovic su Mandela Keita, dovuta anche ad un incrocio inaspettato. Ci sta considerarlo non falloso. È spalla a spalla, invece, il contatto fra Britschgi e Estupiñán sul gol di Bernabè".