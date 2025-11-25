Pianeta Milan
Allegri: 'Barella fa l'attore'. La minaccia di Acerbi a Leao e la rabbia finale di Max
E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam'. Turno del derby tra Inter e Milan. Allegri, Acerbi, Leao e non solo. La partita dalle panchine
"Ragazzi godiamoci questo momento, sappiamo che siamo pronti. Siamo belli tosti", queste le parole di Matteo Gabbia poco prima del riscaldamento pre derby tra Inter e Milan. E' uscito infatti l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' che analizza le partite di Serie A viste dalle panchine. Stavolta è il turno di Inter-Milan. Prima della partita il cerchio con il discorso di Maignan: "Ragazzi senza pressione, senza paura, giochiamo un bel calcio, giochiamo insieme. Lottiamo su tutti i palloni, vinciamo i duelli e vinciamo questa partita". Dopo pochi secondi Allegri chiede a Fofana di pressare Bastoni in fase di non possesso. L'allenatore del Milan chiede alla sua squadra di svegliarsi vista la partenza buona dell'Inter.

I retroscena del derby da DAZN

"Muovila, muovila", Allegri chiede gestione palla e poi verticalizzazione. L'allenatore del Milan chiede più qualità sul pallone. "Ma c'è Saelemaekers di là ca**o", così Allegri sul mancato di passaggio Pulisic in contropiede. Francesco Acerbi tira i capelli di Leao: "E' l'ultima volta", dice il portoghese. Acerbi risponde così: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta te lo stacco". Allegri contro Barella sul fallo fischiato a Leao sul finale del primo tempo: "Fa l'attore Dio Santo".

Prima del rigore ai danni di Thuram, Allegri fa il gesto del tuffo poi calcia un pallone. Dopo la parata di Maignan l'allenatore del Milan se la ride in panchina e si lamenta con lo staff: "Come fai a dare un rigore del genere?". Poi si lamenta del recupero dato e va a un passo dal togliersi la giacca quando Sozza non fischia un fallo su Loftus-Cheek. A pochi minuti dal termine inizia a chiedere quanto manca. "E fischia li mort**ci tua", esplode così Allegri che poi se ne va sorridendo al fischio finale. "Sei il più forte del mondo", l'urlo finale di Landucci a Maignan, decisivo con la sue parate.

