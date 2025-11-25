E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam'. Turno del derby tra Inter e Milan. Allegri, Acerbi, Leao e non solo. La partita dalle panchine

"Ragazzi godiamoci questo momento, sappiamo che siamo pronti. Siamo belli tosti", queste le parole di Matteo Gabbia poco prima del riscaldamento pre derby tra Inter e Milan. E' uscito infatti l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' che analizza le partite di Serie A viste dalle panchine. Stavolta è il turno di Inter-Milan. Prima della partita il cerchio con il discorso di Maignan: "Ragazzi senza pressione, senza paura, giochiamo un bel calcio, giochiamo insieme. Lottiamo su tutti i palloni, vinciamo i duelli e vinciamo questa partita". Dopo pochi secondi Allegri chiede a Fofana di pressare Bastoni in fase di non possesso. L'allenatore del Milan chiede alla sua squadra di svegliarsi vista la partenza buona dell'Inter.