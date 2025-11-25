Derby Inter-Milan, rigore assegnato al VAR. Rocchi: 'Qui interviene ...'

Si è parlato molto del rigore concesso nel derby tra Inter e Milan per un fallo di Pavlovic su Thuram ( qui la moviola ). C'è stato anche chi si è posto totalmente contro la decisione come Trevisani ad esempio . Ma la scelta dell'arbitro Sozza e del VAR è stata giusta? Appuntamento settimanale con 'Open Var' programma di 'DAZN'. Presente in studio il designatore arbitrale Gianluca Rocchi che spiega la decisione.

Ecco le sue parole: "Noi interveniamo quando il fallo è imprudente. Qui il VAR interviene correttamente, l'arbitro viene richiamato e decide autonomamente e decide bene davanti al monitor. È un intervento da ammonizione, prevede rigore e giallo. Se fosse un contatto normale sullo scarico del pallone non interverremmo nemmeno", parole riprese da SportMediaset.