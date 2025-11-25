Pianeta Milan
Polemiche per il rigore nel derby: Pavlovic fa fallo. Rocchi: “L’intervento del VAR …”

Derby Inter-Milan, rigore assegnato al VAR. Rocchi: 'Qui interviene ...'
Appuntamento settimanale con il programma 'Open VAR' di DAZN. Il designatore arbitrale Rocchio commenta il derby nel derby Inter-Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si è parlato molto del rigore concesso nel derby tra Inter e Milan per un fallo di Pavlovic su Thuram (qui la moviola). C'è stato anche chi si è posto totalmente contro la decisione come Trevisani ad esempio. Ma la scelta dell'arbitro Sozza e del VAR è stata giusta? Appuntamento settimanale con 'Open Var' programma di 'DAZN'. Presente in studio il designatore arbitrale Gianluca Rocchi che spiega la decisione.

Ecco le sue parole: "Noi interveniamo quando il fallo è imprudente. Qui il VAR interviene correttamente, l'arbitro viene richiamato e decide autonomamente e decide bene davanti al monitor. È un intervento da ammonizione, prevede rigore e giallo. Se fosse un contatto normale sullo scarico del pallone non interverremmo nemmeno", parole riprese da SportMediaset.

Ricordiamo che ci sono stati dei dubbi in merito al fallo perché Thuram si era liberato da molto tempo del pallone ed è il piede del francese a finire sotto il piede di Pavlovic nello slancio del cross tentato.

