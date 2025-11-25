Milan, il Diavolo vince il derby contro l'Inter e si rilancia nelle parti alte della Serie A. Solo la Roma capolista è sopra al Milan in classifica. Giornata molto interessante sui rossoneri. Duro attacco di Cassano a Leao. Viviano critica la gestione del derby dei rossoneri. Gimenez può partire a gennaio. Tre colpi possibili sul calciomercato. Era rigore quello di Pavlovic su Thuram? Ecco le top news di Pianeta Milan del 25 novembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>