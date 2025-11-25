PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Cassano durissimo con Leao. Gimenez verso la cessione? Tre colpi a gennaio. Il rigore …

Milan, Antonio Cassano ancora contro Leao. Critiche al gioco dei rossoneri. Gimenez e il mercato. Il verdetto sul rigore nel derby. Ecco le top news del 25 novembre 2025 di Pianeta Milan
Milan, il Diavolo vince il derby contro l'Inter e si rilancia nelle parti alte della Serie A. Solo la Roma capolista è sopra al Milan in classifica. Giornata molto interessante sui rossoneri. Duro attacco di Cassano a Leao. Viviano critica la gestione del derby dei rossoneri. Gimenez può partire a gennaio. Tre colpi possibili sul calciomercato. Era rigore quello di Pavlovic su Thuram? Ecco le top news di Pianeta Milan del 25 novembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>

