Costacurta: “Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan”

L'ex difensore del Milan Billy Costacurta ha parlato della vittoria dei rossoneri nel derby contro l'Inter. Grandi parole per Rabiot. Ecco il suo commento
Rabiot è stato uno degli acquisti migliori dell'ultima sessione di calciomercato in tutta la Serie A. Il francese sta facendo una differenza siderale con il Milan (qui il parere di Sabatini). Anche 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato dell'impatto pazzesco del francese con il Diavolo. Ecco le sue parole a Sky.

"Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan. Se l'Inter è stata poca pericolosa a destra è anche per la presenza del francese da quella parte".

Costacurta poi ha commentato anche il derby tra Inter e Milan in generale: "E' una vittoria allegriana. Voglio sottolineare l'attenzione che ha messo in campo il Milan. Hanno la percezione del pericolo, su questo è migliorato tantissimo il Diavolo. Si diceva che il punto del Milan era la difesa? Lo è ancora se prendiamo le individualità. Ma Allegri ha abbassato la squadra, c'è un aiuto reciproco, ci sono i due centrocampisti che fanno più intercetti di tutta la Serie A. Difendendo bassi vengono fuori meno i limiti, se dovessero alzarci si 10-20 metri verrebbero fuori di più i loro limiti".

