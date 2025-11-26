Pianeta Milan
Rambaudi: “Il Milan ha limiti dietro: il non prendere gol contro l’Inter è stato solo casuale”

Sabato 29 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Lazio per la 13^ giornata della Serie A 2025-2026 e Roberto Rambaudi, ex attaccante biancoceleste, ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri a 'Radiosei'
Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio per quattro stagioni, tra il 1994 e il 1998, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - nelle scorse ore - a 'Radiosei' per parlare del momento vissuto dalla formazione di Maurizio Sarri, reduce dal successo (2-0) allo stadio 'Olimpico' contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato.

"A me non è dispiaciuto Matías Vecino domenica ma si giocava contro il Lecce, è entrato nel secondo tempo; è un giocatore intelligente - ha evidenziato Rambaudi -. Senza Danilo Cataldi sabato dovrai fare una altro tipo di partita, con Vecino hai più palleggio e deve applicarsi di più nella fase di non possesso, anche se non ce l'ha nelle corde".

E sabato 29 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Lazio. Ecco il pensiero di Rambaudi sul Diavolo di Massimiliano Allegri, fresco di vittoria (1-0) nel derby di Milano contro l'Inter. "Il Milan è una bella squadra, ha dei limiti dietro; il non prendere gol contro l'Inter è stato solo casuale".

