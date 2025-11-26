Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Lazio, lesione al polpaccio per Cataldi: salterà la sfida di sabato contro il Milan

LAZIO

Lazio, lesione al polpaccio per Cataldi: salterà la sfida di sabato contro il Milan

Lazio, lesione al polpaccio per Cataldi: salterà la sfida di sabato contro il Milan
Danilo Cataldi, classe 1994, regista e vice-capitano della Lazio di Maurizio Sarri, alza bandiera bianca per la trasferta di sabato 29 novembre, alle ore 20:45, in casa del Milan di Massimiliano Allegri a causa di un infortunio al polpaccio
Daniele Triolo Redattore 

Sabato 29 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si disputerà Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Per l'occasione, la squadra di Maurizio Sarri sarà costretta a fare a meno di Danilo Cataldi.

Milan-Lazio, Sarri perde anche Cataldi

—  

Il centrocampista italiano, classe 1994, vice-capitano dei biancocelesti, come fatto sapere dalla Lazio in un comunicato ufficiale, ha rimediato "una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro". Per questo motivo il regista con la maglia numero 32 era stato sostituito nell'intervallo dell'ultima sfida di campionato, allo stadio 'Olimpico', contro il Lecce.

LEGGI ANCHE

Per questo infortunio al polpaccio, a quanto pare, Cataldi dovrà stare fermo circa 20-30 giorni. L'ex Fiorentina ha già iniziato il protocollo per il recupero dal problema fisico e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Difficile, però, che riesca a rientrare in campo prima di Parma-Lazio del prossimo 13 dicembre.

LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, colpo a sorpresa in Premier League! Può arrivare da Liverpool >>>

Problemi, dunque, a centrocampo per Sarri in vista di Milan-Lazio, considerando che l'altro regista dei biancocelesti, Nicolò Rovella, è fuori causa dopo essersi operato per risolvere la pubalgia. Si va, pertanto, verso l'utilizzo dell'ex interista Matías Vecino nel ruolo di playmaker del 4-3-3 dei capitolini.

Leggi anche
La carica di Gabbia e Maignan. Landucci al portiere del Milan: “Sei il più forte del...
Allegri: “Barella fa l’attore Dio Santo”. Acerbi tira i capelli a Leao e lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA