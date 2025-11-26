Per questo infortunio al polpaccio, a quanto pare, Cataldi dovrà stare fermo circa 20-30 giorni. L'ex Fiorentina ha già iniziato il protocollo per il recupero dal problema fisico e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Difficile, però, che riesca a rientrare in campo prima di Parma-Lazio del prossimo 13 dicembre.