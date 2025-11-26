Per questo infortunio al polpaccio, a quanto pare, Cataldi dovrà stare fermo circa 20-30 giorni. L'ex Fiorentina ha già iniziato il protocollo per il recupero dal problema fisico e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Difficile, però, che riesca a rientrare in campo prima di Parma-Lazio del prossimo 13 dicembre.
Problemi, dunque, a centrocampo per Sarri in vista di Milan-Lazio, considerando che l'altro regista dei biancocelesti, Nicolò Rovella, è fuori causa dopo essersi operato per risolvere la pubalgia. Si va, pertanto, verso l'utilizzo dell'ex interista Matías Vecino nel ruolo di playmaker del 4-3-3 dei capitolini.
