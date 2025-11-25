E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' a tema derby Inter-Milan. Le parole di Maignan e Gabbia
Il Milan ha vinto di nuovo il derby. Da quando Stefano Pioli è andato via dalla panchina rossonera non è più una novità. Dalla scorsa stagione, infatti, il Diavolo domina le partite contro l'Inter: lo ha fatto prima con Fonseca, poi con Conceicao e l'altra sera con Massimiliano Allegri. La rubrica 'BordoCam' di DAZN ha analizzato la partita di San Siro dalle panchine. Le parole di Gabbia e Maignan da veri leader.
E' Matteo Gabbia a dare la carica ancora prima del riscaldamento: "Ragazzi godiamoci questo momento, sappiamo che siamo pronti. Siamo belli tosti". Altro discorso da leader quello del capitano Mike Maignan a pochi istanti dal fischio d'inizio: "Ragazzi senza pressione, senza paura, giochiamo un bel calcio, giochiamo insieme. Lottiamo su tutti i palloni, vinciamo i duelli e vinciamo questa partita".