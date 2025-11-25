Il Milan ha vinto di nuovo il derby. Da quando Stefano Pioli è andato via dalla panchina rossonera non è più una novità. Dalla scorsa stagione, infatti, il Diavolo domina le partite contro l'Inter: lo ha fatto prima con Fonseca, poi con Conceicao e l'altra sera con Massimiliano Allegri. La rubrica 'BordoCam' di DAZN ha analizzato la partita di San Siro dalle panchine. Le parole di Gabbia e Maignan da veri leader.