E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' a tema derby Inter-Milan. Le parole di Maignan e Gabbia
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan ha vinto di nuovo il derby. Da quando Stefano Pioli è andato via dalla panchina rossonera non è più una novità. Dalla scorsa stagione, infatti, il Diavolo domina le partite contro l'Inter: lo ha fatto prima con Fonseca, poi con Conceicao e l'altra sera con Massimiliano Allegri. La rubrica 'BordoCam' di DAZN ha analizzato la partita di San Siro dalle panchine. Le parole di Gabbia e Maignan da veri leader.

E' Matteo Gabbia a dare la carica ancora prima del riscaldamento: "Ragazzi godiamoci questo momento, sappiamo che siamo pronti. Siamo belli tosti". Altro discorso da leader quello del capitano Mike Maignan a pochi istanti dal fischio d'inizio: "Ragazzi senza pressione, senza paura, giochiamo un bel calcio, giochiamo insieme. Lottiamo su tutti i palloni, vinciamo i duelli e vinciamo questa partita".

A fine partita, dopo una gara fatta di interventi clamorosi, il vice di Massimiliano Allegri Landucci abbraccia Maignan e urla di felicità: "Sei il più forte del mondo".

 

