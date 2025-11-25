Allegri e la furia contro Sozza al derby: “E fischia li mort**ci tua”

Un derby di fuoco quello vinto dal Milan contro l'Inter per 1-0 con il gol di Pulisic e i miracoli di Maignan. Come ogni settimana è uscito l'appuntamento di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' grazie alle quale viviamo dal campo i retroscena e i momenti più belli e interessanti della Serie A. Spazio al derby di Milano. Massimiliano Allegri non si è trattenuto negli ultimi minuti della partita di San Siro.
Come al solito show nel finale di partita di Massimiliano Allegri. Si lamenta del recupero dato e non si toglie la giacca per pochissimo quando Sozza non fischia un fallo su Loftus-Cheek. Pochi minuti al termine del derby e inizia a chiedere allo staff quanti minuti mancano alla fine della partita. "E fischia li mort**ci tua", esplode così Allegri contro Sozza a pochi secondi dalla fine. Al termine della partita Allegri se ne va sorridendo nel spogliatoi.
