Allegri e la furia contro Sozza al derby: “E fischia li mort**ci tua”

Un derby di fuoco quello vinto dal Milan contro l'Inter per 1-0 con il gol di Pulisic e i miracoli di Maignan. Come ogni settimana è uscito l'appuntamento di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' grazie alle quale viviamo dal campo i retroscena e i momenti più belli e interessanti della Serie A. Spazio al derby di Milano. Massimiliano Allegri non si è trattenuto negli ultimi minuti della partita di San Siro.