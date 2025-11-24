Derby Inter-Milan, Allegri se ne va sorridendo: immagine ricca di significati

"100+100 - Massimiliano Allegri è l'unico allenatore nella storia ad aver conquistato 100 vittorie tra tutte le competizioni sia sulla panchina del Milan (100), sia su quella della Juventus (271). Varenne".
LEGGI ANCHE: Bartesaghi si è preso il Milan: la prestazione nel derby è un segnale molto importante>>>
Era evidente come Allegri fosse soddisfatto della partita e della vittoria del suo Milan nel derby. Basti vedere come è uscito dal campo.
Un sorriso sotto i baffi. Forse l'immagine più bella del derby di ieri sera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA