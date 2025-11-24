Derby Inter-Milan, Allegri se ne va sorridendo: immagine ricca di significati

Il Milan ha vinto il derby contro l'Inter per 1-0. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è uscito da San Siro molto soddisfatto. Il video ricco di significati

Il Milan ha vinto uno splendido derby contro l'Inter per 1-0. Il Diavolo ha sofferto molto nel primo tempo, salvato da uno strepitoso Mike Maignan. Lo stesso portiere, dopo due miracoli nella prima frazione, ha fermato anche il rigore di Calhanoglu nella ripresa. Dopo il gol di Pulisic, il Milan si è difeso molto bene concedendo poco all'Inter. Forse un piano che Allegri ha studiato fin dall'inizio.