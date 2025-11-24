Pianeta Milan
Allegri e quel sorrisetto ricco di significato: l’immagine più bella del derby | VIDEO

Derby Inter-Milan, Allegri se ne va sorridendo: immagine ricca di significati
Il Milan ha vinto il derby contro l'Inter per 1-0. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è uscito da San Siro molto soddisfatto. Il video ricco di significati
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto uno splendido derby contro l'Inter per 1-0. Il Diavolo ha sofferto molto nel primo tempo, salvato da uno strepitoso Mike Maignan. Lo stesso portiere, dopo due miracoli nella prima frazione, ha fermato anche il rigore di Calhanoglu nella ripresa. Dopo il gol di Pulisic, il Milan si è difeso molto bene concedendo poco all'Inter. Forse un piano che Allegri ha studiato fin dall'inizio.

Una vittoria molto importante per la classifica del Milan che vola al secondo posto a soli due punti dalla Roma. Anche per Allegri è una vittoria record. Ecco il dato da 'Opta'.

"100+100 - Massimiliano Allegri è l'unico allenatore nella storia ad aver conquistato 100 vittorie tra tutte le competizioni sia sulla panchina del Milan (100), sia su quella della Juventus (271). Varenne".

Era evidente come Allegri fosse soddisfatto della partita e della vittoria del suo Milan nel derby. Basti vedere come è uscito dal campo.

Un sorriso sotto i baffi. Forse l'immagine più bella del derby di ieri sera.

