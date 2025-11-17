Milan, Leao ai Mondiali con il Portogallo: i complimenti dei rossoneri

Sarà un Rafael Leaocontento quella che oggi ritroverà Allegri a Milanello. L'attaccante del Milan si è infatti conquistato con la maglia del suo Portogallo la qualificazione ai Mondiali in programma la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Decisivo è stato il larghissimo successo per 9-1 contro l'Armenia in cui il giocatore rossonero è rimasto in campo per 56 minuti.