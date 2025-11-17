Milan, Leao ai Mondiali con il Portogallo: i complimenti dei rossoneri

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è qualificato direttamente ai Mondiali del 2026 con la maglia del suo Portogallo grazie al 9-1 all'Armenia: ecco i complimenti social del club rossonero
Sarà un Rafael Leaocontento quella che oggi ritroverà Allegri a Milanello. L'attaccante del Milan si è infatti conquistato con la maglia del suo Portogallo la qualificazione ai Mondiali in programma la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Decisivo è stato il larghissimo successo per 9-1 contro l'Armenia in cui il giocatore rossonero è rimasto in campo per 56 minuti.
Milan, i complimenti social a Leao
Il classe 1999 rientrerà oggi a Milano per preparare il derby di Milano contro l'Inter in programma domenica 23 novembre alle ore 20.45. Un match in cui il portoghese vorrà arrivare in piena forma per proseguire il suo momento positivo con la maglia del Diavolo. Nel frattempo il club rossonero ha voluto complimentarsi con Leao per il risultato ottenuto con la propria nazionale. Ecco il post pubblicato su Instagram.